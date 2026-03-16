Економіка Китаю несподівано зросла, попри війну в Ірані, - FT

Економічне зростання було забезпечене експортом, але ситуація може змінитися через війну на Близькому Сході.

Економіка Китаю на початку року несподівано зросла. Обсяги промислового виробництва та роздрібного товарообігу в Піднебесній різко збільшились, попри зростаючу невизначеність через ескалацію на Близькому Сході.

Газета Financial Times пише, що промислове виробництво в другій за величиною економіці світу у січні-лютому зросло на 6,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Інвестиції в основний капітал збільшилися на 1,8% після рідкісного падіння у 2025 році.

Водночас роздрібні продажі зросли на 2,8% у річному вимірі. Показник перевищив очікування аналітиків, хоча й залишається нижчим за плановий рівень зростання. У Національному бюро статистики Китаю попередили, що "геополітичні ризики продовжують зростати", а деякі компанії вже стикаються з "операційними труднощами".

Головний економіст Macquarie по Китаю Ларрі Ху припустив, що економічне зростання на початку року, було значною мірою забезпечене експортом, на що вказують сильні торговельні дані за січень-лютий. При цьому, за його словами, ситуація може змінитися через війну на Близькому Сході.

"Я очікую певного уповільнення у другому кварталі, але наразі влада в Пекіні буде досить задоволена результатами", - зазначив економіст.

У січні та лютому експорт Китаю зріс на 21,8%, зокрема завдяки збільшенню поставок до країн Південно-Східної Азії та Європи. Минулого року стратегія стимулювання експорту та розбудови високотехнологічного виробництва допомогла Китаю сформувати рекордний профіцит торгівлі товарами у розмірі майже 1,2 трлн дол. Однак ця стратегія ускладнила відносини з основними торговельними партнерами.

Цього місяця Китай встановив ціль зростання ВВП на 2026 рік на рівні 4,5-5%, що нижче за торішню ціль у близько 5% і є одним із найнижчих показників за останні десятиліття.

Новий п’ятирічний економічний план країни передбачає збільшення споживання. Слабкість споживчого попиту викликає занепокоєння щодо слабкого попиту домогосподарств. У грудні роздрібні продажі зросли лише на 0,9% у річному вимірі.

Також триває спад у секторі нерухомості. Інвестиції в нерухомість впали на 11,1%, а ціни на житло продовжують знижуватися. Ціни на нові квартири у 70 містах Китаю в лютому в середньому впали на 0,3% порівняно з попереднім місяцем.

Вплив Китаю на війну на Близькому Сході - головні новини

15 березня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Росія та Китай надають Ірану допомогу різними способами, зокрема в рамках "військового співробітництва".

Речник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що у Пекіні закликають до негайного припинення бойових дій на Близькому Сході. Він наголосив, що "всі сторони несуть відповідальність за забезпечення стабільного та безперешкодного постачання енергоносіїв".

