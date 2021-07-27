За наявною інформацією, Apple займається розробкою власного електромобіля.

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск зробив кілька випадів в бік Apple. Зокрема - за активне використання в їх продукції рідкоземельного кобальту і монополізм.

Як повідомляє CNBC, такі заяви він зробив під час конференції в понеділок.

Компанії Tesla та Apple на сьогодні не є прямими конкурентами. Але за наявною інформацією, Apple займається розробкою власного електромобіля в рамках проекту "Титан".

Частина інженерів і менеджерів Tesla вже перейшли на роботу в Apple. Стверджується, що проект "Титан" веде для Apple Даг Філд, який повернувся до Apple після п'яти років в Tesla.

Відповідаючи на питання про ланцюжок поставок Tesla, Маск пояснив, що існує помилкове переконання, за яким його компанія споживає у своєму виробництві багато кобальту. На його думку, Apple споживає в рази більше цього мінералу у виробництві своєї продукції. Зокрема - в акумуляторах.

"Якщо брати середні показники, ми можемо використовувати 2% кобальту, в порівнянні, скажімо, з Apple, яка використовує 100%", - зазначив він.

Споживання кобальту - чутлива тема, адже деякі підприємства з його видобутку (наприклад - в ДР Конго) були викриті в порушенні прав людини і застосуванням дитячої праці.

За даними The Guardian, в 2019 році Apple, Tesla і ще кілька технологічних гігантів були названі відповідачами за позовом про порушення прав людини.

Надалі Маск зробив ще один випад у бік Apple. Зокрема - з приводу суворого контролю компанії над установкою додатків через App Store. Ця політика відгородженого саду" критикується юристами, розробниками та іншими компаніями. Компанія Epic Games у зв'язку з цим раніше подала проти Apple антимонопольний позов.

Так, говорячи про розвиток мережі зарядних станцій для електромобілів, Маск зазначив, що Tesla не хоче створювати "відгороджений сад" і прагне підтримати появу стійкої енергетики.

"Це не для того, щоб створити "відгороджений сад" і використовувати його для ударів по наших конкурентах, як це робиться деякими компаніями", - пояснив Маск.

При цьому він театрально прокашлявся, сказавши слово Apple.

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Нагадаємо, виробник електромобілів Tesla Inc. у другому кварталі цього року отримав прибуток у розмірі $1,14 млрд або $1,02 в розрахунку на акцію.

За звітний період прибуток Tesla виріс вдесятеро в порівнянні з другим кварталом 2020 року ($104 млн, або $0,10 на акцію). Скоригований прибуток зріс з $ 0,44 до $1,45 на акцію, йдеться в прес-релізі компанії. Виручка збільшилася на 98%, до $11,96 млрд (проти $6,04 млрд за аналогічний період минулого року).

Автор: Дмитро Захаров