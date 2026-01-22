Угода на сотні мільйонів доларів: 'Київстар' купує Comfy, – ЗМІ

Про закриття угоди мають оголосити на наступному тижні.

Український телеком-оператор "Київстар" купує частку ритейлера електроніки та побутової техніки Comfy. Про це пише Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела.

Офіційної інформації щодо угоди поки немає, сторони прямо не підтверджують факт перемовин. Водночас джерела повідомляють, що попередніх домовленостей могли досягти вже на початку року і про закриття угоди оголосять на наступному тижні.

Загалом розмови про інтерес телеком-оператора до ритейлера ведуться з літа 2025-го. Частка "Київстара" буде становити близько до 50%, а головним бенефіціаром компанії та керуючим партнером і далі залишиться її власник Станіслав Роніс.

Щодо суми угоди, то її оцінюють в сотні мільйонів доларів.

Раніше "Київстар" придбав медичний сервіс Helsi, а також сервіс онлайн-виклику авто Uklon у квітні минулого року за $155,2 млн. Ще дві угоди – з купівлі сервісу бронювання ліків Tabletki.ua та хмарного провайдера GigaCloud – на розгляді в Антимонопольному комітеті.

Comfy дасть "Київстар" доступ до великої роздрібної мережі та онлайн-каналів, і можливість синергії з абонентською базою. Головними конкурентами для Comfy+"Київстар" стануть маркетплейси Rozetka, "Епіцентр", market by mono та Kasta.

Загалом український бізнес адаптувався до жорстких відключень електроенергії через російські обстріли цієї зими, проте більшість підприємців відзначає зростання собівартості своїх товарів та послуг. Здорожчання продукції в цілому коливається в діапазоні від 10% і навіть до 30%.

А от китайська продукція в найближчому майбутньому може стати далеко не такою дешевою. Все це через демографічну кризу і скорочення чисельності працездатного населення, які не може подолати Пекін.

