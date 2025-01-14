Чиновники Байдена тісно консультувалися з командою Трампа.

В останні дні президентства Джо Байдена його адміністрація докладає зусиль, щоб конфіскувати мільярди доларів російських активів. Ці кошти планують використовувати як майбутній важіль тиску в переговорах щодо війни в Україні.

Видання CNN пише, що високопоставлені помічники Байдена намагаються переконати європейських партнерів підтримати переведення близько 300 мільярдів доларів російських коштів на новий депозитний рахунок, який буде доступний тільки після мирної угоди.

За словами одного з високопоставлених представників адміністрації Байдена, вилучення активів мало б стати простим посланням Москві: "Якщо ви хочете повернути свої гроші, вам доведеться прийти і поговорити".

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Старші чиновники Байдена тісно консультувалися з приводу цієї ідеї з командою обраного президента Дональда Трампа з національної безпеки, включно із сенатором Марко Рубіо, призначеним ним на посаду держсекретаря, і представником Майком Волтцом, призначеним на посаду радника з національної безпеки.

Зазначається, що табір Трампа загалом підтримує цю стратегію, вважаючи, що вилучені гроші можуть дати Росії новий стимул сісти за стіл переговорів, а Трамп хоче домогтися якнайшвидшого закінчення війни, яка, на його думку, і так уже занадто затягнулася.

Однак європейці не настільки зацікавлені в цій ідеї і висловлюють побоювання з приводу порушення міжнародного права в разі повної конфіскації банками російських грошей.

Понад рік американські чиновники намагалися зняти ці побоювання і знайти спосіб використати заморожені російські гроші в інтересах України. Минулого року країни Великої сімки погодилися використовувати відсотки, нараховані на заморожені кошти, які щорічно приносять дохід у розмірі близько 5 мільярдів доларів, як кредит для України. Отриманий кредит у розмірі 50 мільярдів доларів буде виплачуватися за рахунок прибутку від інвестицій протягом десяти років.

До зміни влади у Вашингтоні залишилося всього кілька днів, і європейці, як і раніше, скептично ставляться до конфіскації заморожених російських грошей, що робить малоймовірним укладення угоди до вступу Трампа на посаду.

Заморожені активи РФ - головні новини

У грудні Україна та ЄС підписали угоду щодо використання доходів від заморожених активів Росії. Цей механізм створить правову рамку для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 мільярдів євро.

24 грудня 2024 року Україна отримала грант від США в розмірі 1 мільярда доларів. Уперше до держбюджету надійшли кошти, забезпечені доходами від заморожених активів РФ.

10 січня 2025 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до державного бюджету надійшло 3 мільярди євро від ЄС у межах ініціативи ERA.

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