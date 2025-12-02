Американські компанії скуповують критичні копалини, необхідні Європі для переозброєння.

Європейські країни запускають кампанію по переозброєнню власних армій, аби відповідати зовнішньополітичним викликам – в першу чергу, загрозі з боку Росії. Але місцевим оборонним компаніям бракує життєво важливого компонента високотехнологічної зброї – рідкісноземельних мінералів, які захоплюють більш спритні конкуренти з США, пише Bloomberg.

Попри річне перемир'я у торговельній війні щодо рідкісноземельних елементів між США та Китаєм, Пекін підтримує жорсткий контроль над поставками та забороняє їхній продаж компаніям, які виробляють зброю. Це зробило запаси, які знаходяться за межами Китаю, ще ціннішими і змусило оборонні компанії бути швидшими та безжальнішими на ринку. Поки що американські компанії набагато краще орієнтуються на цьому ландшафті, ніж європейські колеги.

Оборонні компанії США активно використовують свій вплив та фінансові ресурси, тож відвантаження партії європейцям може займати три-чотири тижні. У випадку з американцями це скоріше три-чотири дні.

Постачальники кажуть, що європейські клієнти часто не знають кількості та якості рідкісноземельних елементів, які їм потрібні, і коли вони їм потрібні, роблячи недоречні покупки в останній момент. Швидкість американців у відстеженні та купівлі рідкісноземельних елементів призвела до того, що деякі місцеві компанії отримують доступ лише до невеликі кількості критичних елементів за завищеними цінами.

В ЄС немає обмежень щодо того, куди можна продавати рідкісноземельні елементи з Європи, що відкриває шлях для їхнього відтоку на інші континенти. За деякими оцінками, європейські запаси критичних металів можуть почати вичерпуватися вже за кілька місяців.

Подолання критичної залежності від Китаю

Рідкісноземельні елементи зустрічаються в Європі, але їхню переробку європейці свого часу передали Китаю на аутсорсинг. Переробка цих елементів призводить до утворення небезпечних побічних продуктів, що ускладнює отримання регуляторного схвалення, а багатьом європейським країнам бракує необхідних технологій.

В 2024 році ЄС ухвалив Закон про критично важливу сировину, а на цьому тижні має оголосити деталі нової ініціативи RESourceEU. Обидва кроки спрямовані на зменшення залежності від ресурсів з Китаю шляхом розвитку внутрішніх ланцюгів поставок та партнерства з іншими країнами з критично важливими мінералами поза блоком.

Так, Німеччина веде переговори з Канадою щодо потенційної угоди, яка може включати інвестиції Берліна у видобуток та переробку в цій країні. Канада має одні з найбільших у світі запасів рідкісноземельних елементів, які, за оцінками уряду, становлять понад 15,2 мільйона тонн.

Рідкісноземельні елементи необхідні для виробництва оборонних компонентів, таких як передові датчики та сучасні прецизійні двигуни, що використовуються в усьому – від фрегатів до винищувачів та військових безпілотників.

Боротьба за критичні копалини у світі – головні новини

Місяць тому Китай погодився розширити експорт критичних компонентів. Проте поки що Пекін гальмує процес, паралельно розробляючи систему поставок, яка унеможливить придбання китайських матеріалів компаніями, пов'язаними з американськими військовими.

Перед цим США та Австралія досягли згоди про спільний видобуток рідкісноземельних металів на австралійському континенті, зобов’язавшись інвестувати по мільярду доларів в розробку родовищ, аби зменшити вплив Китаю.

