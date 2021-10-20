7 жовтня НБУ затвердив вимоги до розкриття небанківськими фінустановами повної вартості кредиту для споживача.

На сьогодні в Україні реальна річна процентна ставка за мікрокредитами становить 28 671% річних.

Про це йдеться в результатах дослідження USAID.

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Станом на кінець 2020 року реальна річна відсоткова ставка (РРВС) за мікрокредитами зменшилася з 54 000% до 28 671% річних.

Середня зазначена в договорах РРВС становить 22 679% річних. Однак, розрахована аналітиками за методикою НБУ середня РРВС становить 28 671% річних, тобто в середньому компанії-кредитодавці стягують більше, ніж вони вказують в договорах, додали в USAID.

"Перша хвиля дослідження показала, що фінансові компанії налічують надзвичайно високі процентні ставки. Середній розмір РРВС, розрахований за методикою НБУ (метод складних відсотків), склав понад 54 000% річних. В ході другої хвилі дослідження розрахований аналітиками середній розмір РРВС за договорами склав більше ніж 28 000% річних, що краще, але все ж ставки є занадто великими", - розповіли в USAID".

Як змінювалися відсотки за мікрокредитами:

З 8 січня 2021 року кредитодавці, що надають мікрокредити, зобов'язані розраховувати реальну річну процентну ставку і включати інформацію про РРВС в договори та рекламні матеріали.

З 13 лютого почала діяти нова методика розрахунку РРВС, розроблена НБУ. У фінансових компаній було три місяці для того, щоб привести свої розрахунки у відповідність з методикою НБУ.

13 липня 2021 року Національний банк визначив порядок здійснення нагляду за дотриманням кредитодавцями, новими кредиторами та колекторськими компаніями законодавчих вимог щодо взаємодії зі споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості.

14 липня 2021 року, в Україні набув чинності закон, що регулює роботу колекторських компаній.

7 жовтня 2021 року Національний банк України затвердив вимоги до розкриття небанківськими фінансовими установами повної інформації про послугу споживчого кредитування та повну вартість кредиту для споживача.

Автор: Олена Коваленко