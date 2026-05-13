Ціна на мідь впритул наблизилась до рекорду на тлі скорочення пропозиції: скільки коштує

Ціни на "червоний метал" зростали восьму сесію поспіль

Мідь продовжила зростання, перевищивши позначку в 14 000 доларів за тонну і наблизившись до рекорду, зафіксованого раніше цього року. Подорожчання металу відбувається на тлі посилення ризиків збоїв у постачанні через перебої в роботі рудників по всьому світу.

Видання Bloomberg пише, що ціни на "червоний метал" зростали восьму сесію поспіль, досягнувши на Лондонській біржі металів позначки в 14 196,50 долара за тонну, що близько до історичного максимуму в 14 527,50 долара, зафіксованого в січні.

Проблеми з постачанням сірки з Близького Сходу поставили під загрозу перспективи видобутку на деяких шахтах в Африці, поглибивши існуючі перебої на інших великих об'єктах по всьому світу. Однак попит на мідь залишається стабільним в основному завдяки Китаю, найбільшому споживачу у світі, де спостерігається активне споживання в секторах електромереж, відновлюваної енергетики та штучного інтелекту.

За словами керівника відділу досліджень компанії Chaos Ternary Futures Co. Лі Сюечжі, безліч проблем з поставками в поєднанні зі стійким попитом призводить до помітного відновлення цін на промислові метали в міру ослаблення побоювань щодо війни на Близькому Сході.

Тим часом у Китаї поглиблюється дефіцит сировини на гірничодобувних підприємствах, що почало позначатися на обсягах виробництва рафінованої міді. За даними Beijing Antaike Information Co., у квітні обсяг виробництва рафінованої міді склав 1,05 млн тонн, що на 3% менше, ніж у березні, після того як ціни на переробку концентрату ще більше впали, а обмеження на виставлення рахунків призвели до скорочення поставок брухту як сировини. Компанія додала, що в травні виробництво може ще більше скоротитися через технічне обслуговування на металургійних заводах.

Станом на 6:06 за київським часом ціна на мідь зросла на 0,5% до 14 099 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу обійдеться в 14,1 долара.

27 квітня ціни на нікель піднялися до максимального денного рівня за майже два роки. Скорочення квот на видобуток в Індонезії та глобальний дефіцит сірки погіршили прогнози щодо пропозиції металу.

11 травня ціни на золото пішли вниз через побоювання щодо інфляції після того, як мирні переговори між США та Іраном фактично зайшли в глухий кут.

