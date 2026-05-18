Мідь падає на тлі глухого кута у відносинах між США та Іраном: скільки коштує метал тепер

Мідь продовжила падіння. Поглиблення побоювань щодо інфляції, пов'язаних з війною в Ірані, та гірші, ніж очікувалося, дані щодо Китаю чинили тиск на промислові сировинні товари.

Видання Bloomberg пише, що президент США Дональд Трамп знову виступив із погрозами на адресу Ірану, оскільки позиції сторін щодо угоди про припинення конфлікту та відкриття Ормузької протоки залишаються далекими одна від одної, що призвело до зростання цін на нафту. Це посилило спекуляції про те, що центральним банкам доведеться продовжувати посилювати грошово-кредитну політику, що може негативно позначитися на ринках металів через уповільнення світового зростання та скорочення попиту з боку виробників.

Мідь подешевшала на 1,2% на початку торгів в Азії до 13 394,50 долара за тонну, після падіння більш ніж на 4% за попередні дві сесії з рекордного рівня закриття 13 травня.

Світові ринки облігацій демонструють підвищену волатильність через глухий кут у війні з Іраном. З моменту набрання чинності перемир'я на початку квітня Трамп неодноразово погрожував відновити бомбардування, що почалися наприкінці лютого.

Посилюючи песимістичні настрої на ринках металів, економіка Китаю продемонструвала минулого місяця деякі ознаки слабкості. Інвестиції в основний капітал несподівано скоротилися, а роздрібні продажі та промислове виробництво виявилися нижчими за очікування.

Станом на 6:18 за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів знизилася на 0,3% до 13 513 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 13,51 долара.

11 травня ціни на золото пішли вниз через побоювання щодо інфляції після того, як мирні переговори між США та Іраном фактично зайшли в глухий кут.

13 травня ціна на мідь перевищила позначку в 14 000 доларів за тонну, наблизившись до рекорду, зафіксованого раніше цього року. Вже наступного дня метал почав падати і наприкінці тижня ціна впала до 13 765 доларів за тонну.

