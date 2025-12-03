Мідь коливалася в районі рекордного максимуму, досягнутого на початку тижня. Побоювання з приводу світових поставок підтримали інтерес інвесторів до металу.
Видання Bloomberg пише, що ціни знизилися після досягнення історичного максимуму 1 грудня, але потім знову зросли разом з іншими промисловими металами. Зростання останніми тижнями викликане спекуляціями на можливому дефіциті, оскільки трейдери перенаправляють величезні обсяги металу в США, щоб випередити можливі імпортні мита.
Проблеми з поставками домінували на ринку міді протягом цього року після серії незапланованих перебоїв у роботі копалень від Індонезії до Чилі та Демократичної Республіки Конго. Китайські металургійні заводи і гірничодобувні компанії ведуть складні переговори про постачання на 2026 рік.
Інвестори також очікують низки даних по США, зокрема звітів про зайнятість у приватному секторі, ціни на імпорт і промислове виробництво.
До 16:10 за шанхайським часом ціна на мідь зросла на 1% до 11 257 доларів за тонну, а зростання за рік становило близько 28%. Таким чином, 1 кілограм металу коштував 11,25 долара.
Ціни на метали - останні новини
27 листопада ціни на золото пішли вниз, хоча напередодні дорогоцінний метал сягнув майже двотижневого максимуму в 4162,99 долара.
При цьому срібло різко зросло, досягнувши рекорду, після чого знизилося напередодні публікації низки економічних даних щодо США. Інвестори очікують отримати більш чітке уявлення про стан американської економіки.