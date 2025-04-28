У міру загострення торгової війни Америки прогнози світового зростання впали, а за ними і ціни на нафту.

Президент США Дональд Трамп, можливо, добре ставиться до російського лідера Володимира Путіна, але своєю торговою війною він завдав "удару під дих" російській економіці. Як пише The Economist, протягом попередніх трьох років російська економіка перевершила майже всі прогнози, і очікувалося, що на тлі лояльного ставлення Трампа зростання економіки Росії цього року ще більше прискориться. Однак щось пішло не так.

Індекс, складений банком Goldman Sachs, показує, що з кінця минулого року річне економічне зростання Росії впало приблизно з 5% до нуля. На початку квітня центральний банк РФ зазначив, що нещодавно "низка секторів зафіксувала нижчий обсяг виробництва через різке падіння... попиту".

Як зазначає The Economist, є три пояснення такого погіршення ситуації.

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Перше пов'язане зі "структурною трансформацією" економіки. Раніше орієнтована на Захід. з 2022 року вона перетворилася на військову економіку, орієнтовану на Схід. Ця трансформація потребувала величезних інвестицій не тільки в збройові та боєприпасні заводи, а й у нові ланцюжки поставок, які дають змогу розширити торгівлю з Китаєм та Індією.

Другий фактор - грошово-кредитна політика. Російська інфляція вже кілька місяців перевищує цільовий показник центрального банку в 4% у річному обчисленні, навіть перевищивши 10% у лютому і березні. Однією з причин є величезні військові витрати, але також і нестача робочої сили, спричинена призовом на військову службу та еміграцією кваліфікованих робітників.

І нарешті третій фактор, який останніми тижнями став домінувати над усіма іншими - погіршення зовнішніх умов.

"У міру загострення торгової війни Америки прогнози світового зростання впали, а за ними і ціни на нафту. Економісти особливо стурбовані Китаєм, найбільшим покупцем російської нафти. МВФ знизив свої очікування зростання ВВП Китаю в 2025 році з 4,6% до 4%", - наголошується в статті.

У результаті державна скарбниця РФ уже відчуває себе у збитках: у березні доходи від податків на нафту і газ впали на 17% у річному обчисленні. А 22 квітня агентство Reuters повідомило, що уряд РФ очікує різкого уповільнення продажів нафти і газу цього року.

"Трамп, можливо, добре прихильний до Путіна, але своєю торговельною війною він завдав Путіну "удару під дих", - наголошується в статті.

Російська економіка - новини

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на найпопулярнішу російську нафту марки Urals до 50 доларів за барель. Пізніше стало відомо, що експорт нафти з Росії падав за рахунок зменшення обсягів поставок ключового сорту.

У результаті в Росії погіршили прогноз щодо експорту цього року і знизили очікування від цін на нафту. Щоб покрити витрати в період війни, уряду РФ доведеться звернутися по допомогу до фонду добробуту.

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