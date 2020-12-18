Результати аналітики були представлені на онлайн-конференції "Корупційні ризики під час реалізації деревини держлісгоспами та шляхи їх усунення".

Експертна організація StateWatch назвала найчастіші корупційні ризики, зафіксовані у звітах Державної аудиторської служби та Рахункової палати після перевірок лісгоспів протягом 2019-2020 років.Читайте такожКабмін обмежив вирубку лісу в Карпатах

Серед них — реалізація лісопродукції за заниженими цінами, без авансування та прямими угодами без конкурсів, а також реалізація за додатковими угодами лісоматеріалів понад обсяги, визначені договорами. Про це повідомила StateWatch на онлайн-конференції.

Серед інших корупційних ризиків:

відсутність претензійної роботи з боржниками;

різниця між цінами на дрова для населення та юросіб;

приховування фінансової інформації лісгоспами;

приховування фінансової інформації біржами;

підміна спеціалізованих торгів загальними аукціонами;

підміна гатунку деревини.

Так, до переліку потрапило Брустурянське лісомисливське господарство на Закарпатті: там зафіксовано заборгованість із 60 контрагентів на 6 млн грн. Вона виникла через відвантаження лісопродукції без попередньої оплати у розмірі 100%.

Крім того, аудитори зафіксували ризик штучного заниження гатунку деревини під час її реалізації при перевірці Чернігівського лісового господарства.

У Чернівецькій області Ізяславське лісове господарство продало підприємцю обсяг деревини на 82,9% більше, ніж передбачено умовами договору.

Укладання державними лісгосподарствами прямих договорів без аукціонів - один з ключових інструментів зловживань на ринку, заявив на прес-конференції перший заступник міністра захисту довкілля Богдан Боруховський.

За його словами, Міндовкілля вже підготувало необхідні зміни до постанови Кабміну №1178 щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини, які дозволять вивести весь ринок в єдину прозору систему аукціонів "Прозорро.Продажі".

Зазначається, що це експериментальна постанова, згідно з якою 25% деревини мають продаватись через "Прозорро.Продажі".

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Автор: УНІАН