Пошук роботи по-новому: в Мінекономіки змінить підхід до працевлаштування

У майбутньому платформа пропонуватиме електронне працевлаштування, автоматичний підбір вакансій і сервіси для пошуку роботи.

В Україні запустили бета-тест цифрової платформи ринку праці "Обрій". Серед перших сервісів буде можливість отримувати гранти на навчання і перекваліфікацію та дистанційно припиняти трудові відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев повідомив, що дефіцит кадрів залишається однією з найбільших проблем українського бізнесу. Близько 75% українських компаній говорять про нестачу працівників.

Він зазначив, що нова стратегія зайнятості до 2030 року передбачає повернення до економічної активності 4,5 мільйона людей. Йдеться, зокрема, про молодь без досвіду роботи, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей старшого віку, людей з інвалідністю та українців, які повертаються з-за кордону. Одним із ключових інструментів нової політики зайнятості стане платформа "Обрій".

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"Це нова цифрова система ринку праці. Вона об'єднає людей, роботодавців, освітні можливості та державні сервіси в одному середовищі. На першому етапі ми запустимо два сервіси, але сама платформа значно більша. Це цифровізація всього ринку праці в Україні. Ми будемо знати де, хто, з якими навичками, де навичок не вистачає, які потрібні перенавчання і як цих людей довести до ринку праці", - сказав міністр.

На першому етапі в межах платформи запускають грант на професійний розвиток для навчання, перекваліфікації або підтвердження кваліфікації. А також можливість дистанційно припинити трудові відносини для громадян, які формально залишаються працевлаштованими на тимчасово окупованих територіях.

"Поступово на платформах будуть з'являтися нові можливості: електронне працевлаштування, розумний підбір вакансій, навчання відповідно до навичок людини, а також сервіси підтримки для тих, хто шукає роботу", - розповів Соболев.

Водночас в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков зазначив, що повноцінний запуск платформи "Обрій" очікується у 2027 році.

"Ця платформа тільки на початку свого шляху. Вона буде ще розвиватися і дороблятися рік і більше. На повну ми планували, що вона вже запрацює в 2027 році. Це не буде просто якісь дві-три кнопки в "Дії", але це буде потужний продукт", - додав Борняков.

Дефіцит робочої сили в Україні - останні новини

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев повідомляв, що в Україні наразі не в пріоритеті залучення трудових мігрантів. В уряді планують активізувати внутрішній ринок праці та повернути українців з-за кордону.

CEO robota.ua Валерій Решетняк розповідав, що вітчизняні компанії все активніше шукають працівників за кордоном через кадровий дефіцит. Однак масового напливу трудових мігрантів, за його словами, наразі немає.

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