Людей не вистачає: роботодавці готові завозити мігрантів, але їх зупиняють хабарі

Українські компанії все активніше шукають працівників за кордоном через кадровий дефіцит, однак масового напливу трудових мігрантів немає. Головними бар’єрами залишаються бюрократія та корупція при легалізації іноземців, повідомив CEO robota.ua Валерій Решетняк в коментарі УНІАН у кулуарах на DOU Day.

За його словами, попри активні дискусії навколо теми трудових мігрантів, їхня кількість в Україні наразі залишається незначною.

"Їх дуже мало. Це пов'язано в першу чергу з бюрократією та корупцією. Зараз компанії дійсно намагаються на робочі спеціальності завозити іноземних громадян, але мені особисто навіть кажуть, що легалізація людини коштує 300 доларів. Вимагають хабаря, а компанії відмовляються платити хабарі", - сказав Решетняк.

Він також розповів про випадки, коли іноземцям відмовляють, навіть попри знання української мови.

"Є навіть кейси, коли людина знає українську мову, але їй відмовляють, тому що вимагають хабаря. Тому чиновники це дуже великий стоп для імпорту", - розповів він.

При цьому CEO robota.ua позитивно оцінює залучення трудових мігрантів, оскільки український ринок праці вже відчуває масштабний дефіцит кадрів.

"Людей на ринку праці не вистачає, і нам потрібні в тому числі іноземці, зокрема робітничих спеціальностей", - зазначив Решетняк.

За даними robota.ua, зараз на платформі розміщено близько 110 тисяч вакансій. Це більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. При цьому така кількість не зменшується вже два роки.

Найгостріший дефіцит працівників, за словами Решетняка, зараз спостерігається у Defense tech (оборонні технології), виробництві, будівництві, ритейлі та логістиці. Через нестачу кадрів роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників зарплатами.

"Гривневі зарплати щороку зростають десь на 15-17%", - додав Решетняк.

Голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник розповідав, що підвищена увага суспільства до теми трудових мігрантів пов’язана з наслідками війни. Експерт зазначав, що кількість дозволів на працевлаштування іноземців різко скоротилася, але через гострий дефіцит на ринку праці бізнес все одно змушений шукати кадри.

Директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М. Птухи Елла Лібанова зазначала, що демографічні втрати України внаслідок війни становлять 10 мільйонів осіб. За кордоном проживає близько 5 млн українських біженців.

