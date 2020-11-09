У САП зазначили, що рішення екс-чиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 мільйонів гривень.

До Вищого антикорупційного суду направлено обвинувальний висновок щодо колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна щодо дій, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте такожОмелян почав вивчати матеріали своєї кримінальної справи

За даними слідства, в грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%.

Водночас один з цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення всіх портових зборів, серед іншого, підкреслюючи, що зменшення саме адмінзбору призведе до недоотримання доходів до державного бюджету. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.

Як зазначають у САП, у результаті рішення екс-чиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн гривень: з очікуваних 203,5 млн гривень отримано 173,1 млн гривень. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Розслідування зазначених фактів велося з 11 листопада 2019 року.

На сьогодні обвинувальний акт за ч.2 ст. 211 Кримінального кодексу України («видання посадовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження до бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах») направлено до ВАКС для розгляду по суті.

Про дату і час підготовчого засідання буде повідомлено додатково.

Хронологія подій

Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана у 2016-2019 роках.

14 серпня 2020 року антикорупційні органи повідомили про завершення розслідування можливих незаконних дій екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.

13 вересня 2018 року співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозра в незаконному збагаченні, використанні або придбанні машини для брата і недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до теперішнього часу перебуває на державній службі та в період з 1 січня 2000 року по 26 квітня 2018 року отримав 2,17 мільйона гривень офіційного доходу, тоді як витрати його становили тільки в період з 2008 року по 26 квітня 2015 року як мінімум 3,45 мільйона гривень.

20 листопада 2018 року Омелян почав вивчати матеріали своєї кримінальної справи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров