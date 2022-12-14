Серед тих, хто може залишитися на вулиці, – особи з інвалідністю і діти з особливими потребами.

Ізраїль прийняв 15 тисяч неєврейських біженців з України та надав державне житло для 100 з них. Тепер українців виселяють.

Як пише The Jerusalem Post, минулого тижня держава сповістила українців про те, що вони матимуть самостійно шукати, де жити. Серед тих, хто може залишитися на вулиці – особи з інвалідністю і діти з особливими потребами.

Ці люди не визнаються біженцями в Ізраїлі, тож не мають змоги легально працевлаштуватися чи відкрити банківські рахунки. У Мінсоцполітики заявили, що причиною виселення є закінчення договору про оренду.

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"Договір з одним з операторів, який приймає біженців через війну, закінчився, і орендарі, які не можуть фінансувати проживання через медичні чи фізичні проблеми, були запропоновані альтернативи в готелі. Період перебування за підтримки держави для біженців війни спочатку обмежували трьома місяцями, а потім знову і знову продовжували", – заявляють у Мінсоцполітики

Журналісти N12 поспілкувалися з деякими з тих, кого збираються виселити. Це, до прикладу Анжела з Миколаєва, яка приїхала в березні зі свекрухою і двома синами 6 та 7 років (старший має особливі потреби). Спершу вони мали змогу жити у родичі, та в квартирі забракло місця. Тоді їх поселили в квартирі в місті Ашдод.

Також в черзі на виселення Галина та Ігор Ярмонови. Чоловік пересувається на інвалідному візку. Подружжя каже, що вони вдячні за раніше надану допомогу, та наразі дуже стурбовані і не знають, що робити.

"Ми дуже вдячні всім, хто нам допоміг, від чиновників до волонтерів, з якими ми зустрічаємося. Але куди я подіну Ігоря? Чи взяти візок і сумки, поїхати на пляж і поставити там намет. Куди ми підемо?", – питає Галина Ярмонова.

Допомога Ізраїлю Україні

Ізраїль тривалий час утримувався від надання Україні військової допомоги, а обмежувався лише гуманітарною.

Водночас, попри положення Конвенції ООН про статус біженців 1951 року, Ізраїль досі не надає українцям статус біженців. Це мотивують тим, що особи, які в’їжджають в Ізраїль не з України, а з території третьої держави, не підпадають під категорію біженців.

Тимчасово переміщені громадяни України, які не претендують на громадянство Ізраїлю, наразі можуть отримати таку допомогу як продуктовий набір або побутові товари, звернувшись до Центру надання допомоги при Міністерстві соціального забезпечення.

Ще в жовтні 2022 року ізраїльська влада заявляла, що країна не постачатиме в Україну озброєння. Згодом, після того, як міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, поспілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, стало відомо про наміри Ізраїлю допомогти Україні, але не системами протиповітряної оборони.

На тлі цього президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитись, чи планує країна заплющує очі на російський терор.

Вже наприкінці листопада повідомлялося, що Ізраїль припускає можливість постачання Україні високотехнологічних ракет. Це можливо у разі, якщо Тегеран постачатиме Москві балістичні ракети.

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