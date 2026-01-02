Індія кидає виклик Китаю на ринку рідкісноземельних металів

Уряд Нарендри Моді хоче зламати світову монополію Піднебесної на критичні для промисловості елементи.

Індія схвалила програму інвестицій у виробництво електронних компонентів на загальну суму 4,6 млрд доларів. Згідно з очікуваннями уряду, програма має принести 28,6 млрд доларів прибутку, пише Bloomberg.

Уряд прем’єр-міністра країни Нарендри Моді активізує зусилля з побудови місцевих ланцюгів поставок і протидії Китаю, який є світовим монополістом з видобутку і переробки рідкісноземельних металів.

Схвалена програма включає проекти таких гігантів, як Samsung і Tata Electronics, які охоплюють виробництво 11 цільових продуктів, що використовуються в мобільних телефонах, телекомунікаційному обладнанні, побутовій електроніці, автомобілях та ІТ-обладнанні.

Мета - зменшення залежності Індії від імпорту критичних компонентів. Уряд Моді прагне локалізувати виробництво високоцінних комплектуючих, таких як модулі камер і дисплеїв, щоб краще захистити ланцюжок поставок електроніки в країну від зовнішніх потрясінь.

Даний крок зроблено в той час, коли Apple Inc. розширює кількість місцевих заводів, що збирають iPhone, після перенесення більшої частини виробництва, призначеного для США, з Китаю до Індії з метою зменшення тарифних ризиків. Хоча Індія стикається з одними з найвищих тарифних ставок США у світі, електронні товари досі не обкладаються більш високими митами.

Чотири виробничі підприємства почнуть комерційне виробництво цього року, включаючи Micron і Tata.

В кінці листопада минулого року Індія вже схвалила план стимулювання виробництва рідкісноземельних магнітів в країні загальною вартістю 815 мільйонів доларів. Нові промислові потужності мають забезпечити Індію додатковими 6 000 метричними тоннами на рік з 2029 року.

На початку цього року Пекін різко обмежив експорт рідкісноземельних компонентів у відповідь на митні ігри президента США Трампа, що поставило під удар цілі сегменти західної авіаційної та оборонної промисловості. Наразі Китай контролює 80-90% світового експорту і переробки критичних елементів. Захід, особливо Європа, сильно залежить від китайських поставок.

