Результат будь-якої війни у світі може залежати від поставок з Китаю, і Україна не виняток.

Війна в Україні демонструє тотальну світову залежність від дешевих технологій з Китаю, що може бути потенційно небезпечним. Захід поспішає зменшити цю залежність, побоюючись, що в разі великого конфлікту вона може виявитися катастрофічною.

Колумніст Reuters Пітер Еппс пише, що відділ інновацій Міністерства оборони США складає "блакитний список" дозволених безпілотних літальних апаратів, у яких немає важливих компонентів із Китаю, Росії, Північної Кореї та інших потенційно ворожих держав.

Однак Китай залишається найбільшим гравцем на цьому ринку. Ще 2024 року американський аналітичний центр оцінив, що Пекін домінує на 80% світового ринку дронів, або через виробництво готових дронів, або їхніх компонентів.

Необхідність постійного переозброєння стала проблемою

Домінування Китаю на ринку значно ускладнює зусилля США та їхніх основних союзників зі швидкого переозброєння, що зумовлено побоюваннями щодо сутички з Пекіном, яка може бути спровокована вторгненням на Тайвань, а в Європі - повномасштабним вторгненням Росії в Україну та зростаючою загрозою з боку Кремля для східних держав-членів НАТО.

Ця залежність не обмежується лише дронами. Так, на початку цього року китайський бойкот експорту "рідкоземельних" мінералів призвів до того, що цілі сегменти західної авіаційної та оборонної промисловості опинилися в скрутному становищі.

Зазначається, що зараз Китай контролює 80-90% світового експорту і переробки рідкоземельних елементів, і може пройти кілька років, перш ніж з'являться інші виробничі потужності.

Захід, як і раніше, сильно залежить від Китаю і кількох інших країн у постачанні низки речовин і хімічних прекурсорів для виробництва вибухівки, фармацевтичних препаратів та інших промислових компонентів. Поряд із продукцією оборонного призначення, це дає Пекіну відносну монополію на ринку акумуляторних батарей і технологій відновлюваної енергетики.

Китай має перевагу

Український технологічний підприємець Евеліна Бучацька розповіла, що оборонні компанії часто стикаються з труднощами під час пошуку некитайських компонентів, як-от лінзи для систем спостереження та атаки.

Багато нинішніх і колишніх західних чиновників вважають це частиною цілеспрямованої стратегії, в рамках якої Китай навмисно субсидує ключові стратегічні галузі, включно з виробництвом рідкісних і електричних компонентів, заважаючи появі конкурентів в інших країнах.

Що стосується дронів та іншої зброї в Україні, то Китай задоволений тим, що підтримує відкриті лінії поставок для обох сторін. Українські фахівці кажуть, що, хоча Пекін не виробляє готових систем озброєння ні для Росії, ні для України, він ефективно використовує війну для розроблення компонентів і матеріалів, які входять до складу такої зброї.

У разі війни зі США або іншим противником ці ресурси могли б підтримати військову промисловість Китаю. Крім того, якщо Пекін раптово заблокує поставки на Захід, то це ускладнить будь-який конфлікт для противників Піднебесної.

Проблем підкинув і президент США Дональд Трамп. Він на початку року на короткий час припинив надання розвідувальної інформації та зброї в Україну, через що багато країн прагнуть знизити залежність від США, боячись опинитися в подібній ситуації.

Вплив Китаю на світову економіку - головні новини

Торгівля з Китаєм довгі роки була вигідна всім - і Пекіну, і його партнерам. Китайські компанії намертво врізалися в економіки західних країн і не тільки. На жаль, бажання Заходу заощадити зіграло злий жарт.

Так, торгова війна президента США Дональда Трампа розкрила залежність від Китаю. Через драконівські мита та низку обмежень промисловість деяких країн була на межі зупинки, зокрема, йдеться про Європейський Союз. За даними Торговельної палати ЄС у Китаї, у серпні європейські компанії сім разів зупиняли виробництво, і у вересні очікувалося ще 46 зупинок.

Своєю чергою США та Австралія підписали двосторонню угоду щодо рідкоземельних металів, кидаючи виклик світовій монополії Китаю на критичні копалини.

