Танкер "Віктор Бакаєв" вийшов з порту Приморськ в неділю з нафтою марки Urals.

Росіяни завантажили ще один санкційний танкер, який належить державному ПАТ "Совкомфлот", перевіряючи рішучість країн G7, які намагаються придушити флот суден, що перевозять російську нафту.

Видання Bloomberg повідомляє, що "Віктор Бакаєв" вийшов з порту Приморськ на Балтійському морі 21 липня, на його борту близько 730 тисяч барелів сирої нафти марки Urals. Судно прямує до Чжоушаня, що знаходиться в східнокитайській провінції Чжецзян.

Цей танкер став вже четвертий таким судном, який росіяни нещодавно ввели в експлуатацію після багатомісячного простою. Зазначимо, що кількість суден, що підпадають під санкції США, Євросоюзу або Великої Британії, збільшилась минулого тижня до 62-х, коли британці наклали санкції ще на 11 суден.

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Супутникові знімки демонструють, що три попередні танкери "Совкомфлоту" здійснювали перевантаження в морі поза полем зору цифрових систем відстеження суден. На думку експертів, чим більше Росії вдасться розгорнути суден, тим менш руйнівними будуть санкції заходу.

Росія продовжує продавати нафту – останні новини

У Москви з’явиться "новий" покупець "чорного золота": після досить довгої перерви зацікавленість у постачаннях російської нафти висловив індонезійський державний нафтопереробник Pertamina.

Також нещодавно повідомлялось, що в Угорщині і Словаччині побоюються паливної кризи, яка може виникнути через припинення транзиту нафти з РФ.

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