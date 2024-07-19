Європейські лідери закликають до активних дій проти російських суден, які Москва використовує для транспортування нафти.

44 країни Європи схвалили введення заходів щодо так званого тіньового флоту РФ, який використовують для обходу міжнародних обмежень. Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера повідомляє Bloomberg.

Спільний "заклик до дій" має на меті порушити роботу флоту з близько 600 суден, які використовуються росіянами для транспортування приблизно 1,7 млн барелів нафти на день.

Також у британському уряді оголосили санкції проти 11 танкерів, які використовують для перевезення російської нафти. Повідомляється, що вісім з них належать "Совкомфлоту", а три інших мають ознаки приналежності до "тіньового флоту" РФ.

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"Разом з нашими європейськими партнерами ми надіслали чітке повідомлення тим, хто сприяє спробам Путіна уникнути санкцій: ми не дозволимо російському тіньовому флоту та брудним грошима, які він генерує, вільно проходити через європейські води та поставити під загрозу нашу безпеку", –йдеться у заяві Кіра Стармера.

Російський "тіньовий флот" – що варте уваги

Раніше західні експерти повідомляли, що судна "тіньового флоту" є старими, а окрім того їх погано обслуговують. Ще однією проблемою, яка може призвести до аварій, є відключення ними транспондерів – пристроїв, які посилають сигнал у відповідь на прийнятий сигнал.

Та навіть незважаючи на ризик екологічних катастроф, пов'язаних зі станом "тіньового флоту", у Білому домі побоюються посилювати санкційний тиск, адже це може призвести до зростання цін на бензин. Останнє деякі експерти вважають критичним напередодні президентських виборів в Сполучених Штатах.

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