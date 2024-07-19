44 країни Європи схвалили введення заходів щодо так званого тіньового флоту РФ, який використовують для обходу міжнародних обмежень. Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера повідомляє Bloomberg.
Спільний "заклик до дій" має на меті порушити роботу флоту з близько 600 суден, які використовуються росіянами для транспортування приблизно 1,7 млн барелів нафти на день.
Також у британському уряді оголосили санкції проти 11 танкерів, які використовують для перевезення російської нафти. Повідомляється, що вісім з них належать "Совкомфлоту", а три інших мають ознаки приналежності до "тіньового флоту" РФ.
"Разом з нашими європейськими партнерами ми надіслали чітке повідомлення тим, хто сприяє спробам Путіна уникнути санкцій: ми не дозволимо російському тіньовому флоту та брудним грошима, які він генерує, вільно проходити через європейські води та поставити під загрозу нашу безпеку", –йдеться у заяві Кіра Стармера.
Російський "тіньовий флот" – що варте уваги
Раніше західні експерти повідомляли, що судна "тіньового флоту" є старими, а окрім того їх погано обслуговують. Ще однією проблемою, яка може призвести до аварій, є відключення ними транспондерів – пристроїв, які посилають сигнал у відповідь на прийнятий сигнал.
Та навіть незважаючи на ризик екологічних катастроф, пов'язаних зі станом "тіньового флоту", у Білому домі побоюються посилювати санкційний тиск, адже це може призвести до зростання цін на бензин. Останнє деякі експерти вважають критичним напередодні президентських виборів в Сполучених Штатах.