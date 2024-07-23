Індонезія вже понад 10 років не купувала російську нафту.

Індонезійський державний нафтопереробник Pertamina додав російські сорти нафти до своїх тендерних списків. Про це з посиланням на трьох трейдерів повідомляє Reuters.

Як пише видання, на протязі багатьох років Pertamina не купувала російську нафту: останній раз нафтопереробник закупив сорта ESPO Blend і Sokol в РФ понад 10 років тому.

Зараз у Pertamina запросили російську нафту Urals разом із деякими іншими сортами для надходження на нафтопереробні потужності Cilacap у вересні цього року. Також у Pertamina запитували Sokol серед деяких сортів: прибуття також очікують у першому місяці осені.

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За даними джерел, один з тендерів закрили минулого тижня, а інший – у понеділок. Результати на даний момент не оголошували.

При цьому одне з джерел повідомило, що Pertamina вирішила купувати російську нафту лише в тому випадку, якщо буде працювати механізм обмеження ціни.

Нафта, Росія і війна – останні новини

Санкції Заходу проти російського енергетичного сектору призвели до того, що Індія, Туреччина і КНР стали основними покупцями нафти у РФ. Також нагадаємо, нещодавно в угорському міністерстві закордонних справ пригрозили судовим розглядом через рішення Києва щодо припинення поставок російської нафти. За словами міністра Петера Сійярто, Україна нібито порушила Угоду про асоціацію.

А раніше аналітики заявили, що РФ продовжує експорт "‎чорного золота"‎, просто ігноруючи встановлену "Групою Семи" стелю ціни у 60 доларів.

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