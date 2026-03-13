Мерц розкритикував США через тимчасове скасування санкцій проти Росії

За словами Фрідріха Мерца, наразі не зрозуміло, коли завершиться війна на Близькому Сході.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував рішення США про тимчасове скасування санкцій проти Російської Федерації, повідомляє Clash report.

"Сьогодні вранці ми дізналися про рішення США щодо санкцій проти РФ. Ми вважаємо, що це неправильно", - зазначив політик.

Говорячи про війну на Близькому Сході, Мерц сказав, що наразі не зрозуміло, коли завершаться бойові дії і за допомогою якої стратегії.

"На ці питання досі не дано чіткої відповіді", - заявив канцлер Німеччини, додавши, що Берлін не бере участь у війні на Близькому Сході і не планує долучатися.

Очільник німецького уряду повідомив, що всі зусилля його країни спрямовані на те, щоб покласти край війні проти Ірану. Він закликав Тегеран припинити війну, утриматися від нападів на держави Перської затоки та "не дестабілізувати увесь регіон".

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня 2025 року США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під санкційний удар потрапили російські нафтові гіганти "Лукойл" та "Роснефть".

Однак, на тлі зростання світових цін на нафту після початку війни на Близькому Сході, США дозволили Індії тимчасово купувати підсанкційну російську нафту.

13 березня стало відомо, що США дозволили продаж російської нафти та нафтопродуктів, які були завантажені на кораблі до 12 березня. Передбачається, що відповідні дозволи будуть діяти до 11 квітня 2026 року.

