Робота в ІТ-сфері: кого найматимуть в епоху штучного інтелекту

Штучний інтелект (ШІ) вже змінює підхід до розробки програмного забезпечення. Компанії очікують, що найближчими роками ШІ-агенти керуватимуть більшістю процесів, а попит на таких фахівців лише зростатиме.

Про це йдеться в дослідженні Redefining the Future of Software Engineering від компанії SoftServe, яке є в розпорядженні УНІАН.

Дослідження показало, що команди розробників уже проактивно використовують штучний інтелект у своїй роботі. Зокрема, 79% опитаних застосовують ШІ-асистентів протягом останніх двох років найчастіше для написання коду та перевірки його якості.

За прогнозами, 72% організацій очікують, що вже протягом найближчих двох років ШІ-агенти керуватимуть більшістю або навіть всіма етапами розробки. При цьому 41% вважають, що це може статися впродовж наступних 18 місяців.

На цьому тлі змінюються і ролі в ІТ. Якщо раніше пріоритетом були DevOps (розробка та операційна підтримка), cloud (хмарні сервіси) і full-stack (повний цикл розробки) інженери, то тепер компанії дедалі більше потребують фахівців зі штучного інтелекту. За даними дослідження, саме ШІ-інженери стають найзатребуванішими (так вказали 51% опитаних). Потреба також зростатиме в архітекторах програмного забезпечення (32%) та інженерах даних (29%).

Загалом дані дослідження демонструють важливий зсув на ринку праці - затребуваними будуть так звані "AI-native" фахівці - експерти різних ролей та напрямків з глибокою експертизою у сфері ШІ.

Опитані в межах дослідження фахівці також зазначили, що ШІ допомагає командам швидше та частіше тестувати нові ідеї під час створення продуктів, досліджувати альтернативні підходи до розробки та дизайну, глибше розуміти потреби користувачів та навчатися у фахівців з інших індустрій.

