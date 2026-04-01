Росіяни вивезли на старт свою нову ракету 'Союз-5', але не змогли її запустити (фото)

Старт нової російської ракети "Союз-5" знову відклали. Тепер запуск із космодрому Байконур намічено не на 2 квітня, як планувалося, а на 4-те число. Про це повідомило "Казахське телеграфне агентство".

"Через перенесення дати вивезення ракети на стартовий комплекс майданчика 45 відповідно змінилася і дата першого випробувального пуску ракети "Союз-5". Пуск ракети-носія "Союз-5" з макетом корисного навантаження в рамках льотних випробувань заплановано на резервний день 4 квітня о 16.00.00 за часом Астани", – повідомило виданню джерело на космодромі.

Співрозмовник додав, що у разі необхідності проведення додаткових перевірок та випробувань передбачено дату запуску наступного резервного дня – 5 квітня.

Відео дня

"Союз-5" - що це за ракета

Довідка УНІАН. Ракета "Союз-5" є частиною комплексу "Байтерек" – спільного проєкта Росії та Казахстану щодо створення наземної космічної структури на космодромі Байконур для здійснення космічних запусків.

Двоступінчаста ракета має стартову масу близько 530 тонн, її довжина становить близько 62 метрів, діаметр – 4,1 метра. На першому ступені встановлено двигун РД-171МВ, на другому – РД-0124МС.

Компоненти палива ракети: окислювач – рідкий кисень, пальне – нафтил. Передбачається, що ракета-носій зможе виводити на низьку навколоземну орбіту близько 18 тонн корисного навантаження під час запуску з Байконура.

"Союз-5" – інші новини

Новий російський носій критикують не лише через постійні переноси термінів випробувань. Західні фахівці вважають, що "Союзу-5" просто немає місця на сучасному ринку ракетно-космічних пусків.

Свого часу ракету позиціонували як "конкурента" американській ракеті Falcon 9, але це, вочевидь, видача бажаного за дійсне. Адже на відміну від американського носія "Союз-5" є звичайною одноразовою ракетою, концептуально близькою до українського "Зеніт-2".

Вона не пропонує нічого нового з технічної точки зору і навряд чи буде дійсно економічною (на відміну від того ж Falcon 9).

