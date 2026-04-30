З України йде ще одна міжнародна мережа магазинів: яка причина

Турецька мережа мультибрендових магазинів взуття SuperStep впродовж травня-червня закриє всі свої магазини в Україні. Про це повідомив Зафер Озбай, генеральний директор Eren Retail Group в Україні, яка управляє мережами Lacoste та SuperStep у коментарі Асоціації ритейлерів України.

"Ми вирішили оптимізувати нашу бізнес-модель та перерозподілити ресурси на ті сфери, де ми бачимо вищу довгострокову ефективність та кращу узгодженість із нашими глобальними пріоритетами. Україна залишається для нас важливим ринком, і цей крок слід розглядати як оптимізацію нашої глобальної діяльності, а не як показник ринкового потенціалу", - зазначив Озбай.

При цьому він уточнив, що планів закриття магазинів Lacoste немає. Станом на кінець квітня в Україні працює 12 магазинів Lacoste: по одному в Одесі, Дніпрі, Львові та дев’ять у Києві.

У асоціації зазначили, що мережа SuperStep була створена в 2012 році в Стамбулі і продає взуття різних брендів: Lacoste, Nike, Puma, Adidas, Reebok, New Balance, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Saucony. На український ринок мережа вийшла в 2015 році.

У лютому стало відомо, що мережа спортивного ритейлера Reebok завершує роботу в Україні. Турецькі ритейлери поступово згортають діяльність через складну економічну ситуацію в Туреччині, що вплинуло і на присутність Reebok в Україні.

Того ж місяця компанія Inditex остаточно розірвала договори оренди із ТРЦ Дніпра, долю якого можуть розділити інші великі міста України. Іспанській групі Inditex належать такі бренди, що представлені в Україні: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho та Massimo Dutti.

