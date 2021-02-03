Головною причиною зростання попиту на планшети став перехід бізнесу на дистанційний режим роботи.

Світові поставки планшетів в 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, зросли на 13,6% – до 164,1 млн штук з 144,5 млн.

Про це сказано в дослідженні міжнародного аналітичного центру International Data Corporation( IDC), опублікованому на його веб-сайт.

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Згідно з дослідженням, головною причиною зростання попиту на планшети став перехід бізнесу на дистанційний режим роботи і відповідна потреба в інструментах для такої роботи.

Лідерами за кількістю поставлених пристроїв за підсумками 2020 року стали наступні компанії - Apple (53,2 млн одиниць), Samsung (31,3 млн), Huawei (16 млн), Lenovo (14,1 млн) і Amazon (14 млн).

У центрі також повідомили, що лідером ринку планшетів за підсумками 2020 року стала компанія Apple з часткою ринку 32,5%. Далі йдуть компанії Samsung – 19,1% і Huawei – 9,8%.

Що цьому передувало

Згідно з дослідженням IDC, світові поставки планшетів у другому кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 18,6% – до 38,6 млн штук з 32,6 млн.

International Data Corporation

International Data Corporation - міжнародна компанія з дослідження ринків, яка також надає послуги консалтингу у сферах IT, телекомунікацій та сучасних технологій. Власником компанії є американська дослідницька компанія International Data Group.

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Автор: Павло Степанець