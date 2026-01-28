Країна ЄС підставила плече танкеру 'тіньового флоту' Росії попри санкції

Корабель, який потрапив під санкції ЄС за перевезення російської нафти, не було затримано.

Іспанський рятувальний корабель супроводжував до марокканського порту Танжер-Мед нафтовий танкер "тіньового флоту" Chariot Tide, який потрапив під санкції Європейського Союзу за перевезення російської нафти, повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію іспанського торговельного морського відомства.

Іспанські посадовці не повідомили, чому судно Chariot Tide не затримали. В електронному листі, відправленому журналістам Reuters, вони зазначили, що 22 січня у танкера вийшов з ладу двигун, тому він дрейфував в міжнародних водах за 33 милі на південь від Адри в регіоні Альмерія.

За даними журналістів, судно Chariot Tide ходило під прапором Мозамбіку і раніше називалося Marabella Sun. З листопада 2024 року танкер перебуває в санкційному списку ЄС за допомогу Росії в експорті нафти "з використанням нестандартних і ризикованих методів судноплавства". Крім цього, корабель перебуває під санкціями Великобританії.

Відео дня

Reuters, посилаючись на дані галузевих джерел та аналітиків, зазначає, що, наразі "тіньовий флот" складає від 1200 до 1600 танкерів.

"Вони допомагають Росії та іншим країнам, таким як Венесуела та Іран, уникнути західних санкцій і продавати свою нафту Китаю та Індії", - зазначає видання.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

Росія з початку повномасштабного вторгнення створила тіньовий флот, що налічує понад тисячу кораблів, для продажу нафти в обхід західних санкцій. Євросоюз та США періодично вносять такі кораблі до санкційних списків, але Москва досі має можливість використовувати "тіньовий флот".

Втім, 22 жовтня США оголосили санкції проти російських "Лукойла" та "Роснефти", що, як вважає Bloomberg, зменшило перелік охочих долучатися до "тіньового флоту".

За даними ЗМІ, рекордне зростання вартості перевезення російської нафти стимулює деякі компанії ЄС долучитися до переліку перевізників "чорного золота" з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: