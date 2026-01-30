Макрону довелося виправдовуватися перед Зеленським через відпущений танкер росіян

До того сам факт затримання танкера став невеликою сенсацією.

Франція відпустила раніше затриманий танкер російського "тіньового флоту". У телефонній розмові 29 січня французький президент Емманюель Макрон заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що на це довелося піти через вимоги французького законодавства. Як пише "Європейська правда", про це Зеленський розповів на зустрічі з журналістами у Києві.

За словами українського президента, Макрон пообіцяв внести зміни у французьке законодавство, аби в майбутньому такі танкери залишалися під арештом.

Зеленський закликав інші країни Європи наслідувати приклад Франції та зупиняти танкери російського "тіньового флоту".

"Це ж питання до всіх держав. Принаймні до північних, морських держав, які мають на це вплив. Тобто танкери з російською нафтою треба зупинити, і щоб воно у тебе залишилось, а не зупинити на якийсь час та відпустити", – сказав президент.

На думку Зеленського, конфіскація танкерів "тіньового флоту" може стати важливим інструментом наближення миру.

Європа проти "тіньового флоту"

Як писав УНІАН, на початку тижня 14 європейських країн оголосили про закриття Балтійського моря для суден російського "тіньового флоту". Відповідну ініціативу підтримали, зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція, країни Балтії, Скандинавії та Бенілюксу. Учасники наголосили на необхідності суворого дотримання міжнародного морського права, зокрема вимоги, щоб судна ходили під прапором лише однієї держави та мали чинну документацію і сертифікацію.

Також ми писали, що у 20-му пакеті санкцій ЄС планує заблокувати "тіньовий флот" Росії. ЄС планує схвалити цей пакет 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення, і розглядає різні варіанти заходів, включно з повною забороною морських послуг та додатковими енергетичними санкціями, хоча остаточний склад пакета поки не узгоджений.

