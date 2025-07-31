Трамп заявив про торгівельну угоду з Південною Кореєю: що вона передбачає

Корея надасть США 350 млрд доларів для інвестицій і придбає скраплений природний газ (СПГ) та інші енергетичні продукти на суму 100 млрд доларів.

Сполучені Штати Америки погодилися на повну і всеосяжну торговельну угоду з Республікою Корея. Про це повідомив президент США Дональд Трамп в своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, угода передбачає, що Південна Корея надасть Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів для інвестицій. Крім того, Південна Корея придбає скраплений природний газ (СПГ) та інші енергетичні продукти на суму 100 мільярдів доларів.

Також країна стати великим інвестором у США. Сума інвестицій буде оголошена протягом наступних двох тижнів, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мюн прибуде до Білого дому для проведення двосторонньої зустрічі.

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"Домовлено, що Південна Корея буде повністю відкрита для торгівлі зі Сполученими Штатами і прийматиме американські товари, включаючи автомобілі та вантажівки, сільськогосподарську продукцію тощо", - написав Трамп.

За його словами, мито для Південної Кореї складе 15%. А США при цьому не будуть обкладатися митом.

Додамо, що раніше адміністрація президента Південної Кореї повідомила, що делегація урядовців країни перебуває у Вашингтоні, щоб укласти угоду щодо мит з США. Також уряд Південної Кореї веде переговори зі США, розробляючи пакет торговельних пропозицій та пропозицій щодо промислового співробітництва.

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Як писав УНІАН, адміністрація президента США ввела додаткове торгівельне мито для Бразілії. Загальний розмір тарифу досяг 50 відсотків. У США зазначили, що мита є відповіддю "на незвичайні та надзвичайні дії уряду Бразилії, що завдають шкоди американським компаніям, праву на свободу слова громадян США, зовнішній політиці США та економіці США".

Також повідомлялося, що США уклали торгівельну угоду з Європейським Союзом – також із закріпленим митом у 15 відсотків. Окрім того ЄС закупить у США енергоносії на 750 мільярдів доларів. А також інвестує в США додаткові 600 мільярдів доларів. Гроші призначені для військової техніки та відкриття ринків для торгівлі з нульовими митами.

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