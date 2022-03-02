Сьогодні відкриті всі доступи для доставки товарів з-за кордону в торгівельні мережі, зазначив міністр аграрної політики та продовольства.

Держава в умовах російського вторгнення в Україну працює над тим, щоб забезпечити населення продовольством.

Про це у своєму зверненні сказав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

"Сьогодні в торгівельні мережі відкриті всі доступи для доставки товарів з-за кордону шляхом звільнення від сплати податків через митні кордони. Розширено перелік критичного імпорту всім необхідним продовольством. Всі торгівельні мережі сьогодні працюють 24/7. З боку держави - повна підтримка по логістичній поставці товарів. Що стосується безпосередньо торгівельної націнки, держава вводить регулювання цін на соціально значущі товари", - сказав він.

Також міністр зазначив, що держава в особі всіх державних підприємств запускає виробництво ключових товарів - круп, хліба, борошна, яєць, олії, всього необхідного за мінімальною націнкою, щоб наситити торгівельні мережі.

"Всі виробничі потужності задіяні в умовах воєнного стану. Держава здійснює передоплату не тільки державним підприємствам, але й приватним підприємствам, які працюють на забезпечення продовольством населення", - сказав він.

Раніше стало відомо, що магазини "Сільпо", "Фора", "Траш" та гіпермаркети Fozzy продовжують працювати в тих регіонах, де це можливо. До покупців звернулися з проханням розраховуватися безготівково.

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