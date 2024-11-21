Зазначається, що зразок підпису буде не обов'язковим.

Національний банк України оновив порядок відкриття та закриття рахунків. Тепер для підписання документів можна використовувати електронний підпис, якщо це передбачає договір.

Пресслужба НБУ повідомила, що регулятор виключив норму, яка зобов'язувала використання зразка підпису власника рахунку - фізичної особи, фізичної особи-підприємця, довіреної особи під час здійснення операцій за рахунками.

Таким чином, фізичним особам буде простіше скористатися рахунком, якщо вони через хворобу або з інших причин не можуть поставити підпис у документах власноруч. При цьому можна використовувати електронний підпис, якщо це визначено договором.

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Крім того, небанківські надавачі платіжних послуг тепер зможуть відкривати рахунки іншим небанківським надавачам платіжних послуг, але виключно для виконання платіжних операцій за рахунок власних коштів.

Також Нацбанк уточнив норму щодо осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції.

Ліміт на перекази з картки на картку в Україні - головні новини

З 1 жовтня в Україні почав діяти новий ліміт на перекази з картки на картку в 150 тисяч гривень на місяць. Він діє тільки на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта в одному банку на чужі рахунки. Ліміт не стосується волонтерів, а також громадян, чий щомісячний дохід перевищує встановлену суму.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, це запобігатиме ухиленню від сплати податків і проведенню незаконних операцій.

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