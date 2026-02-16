Навіщо листоноші 'Укрпошти' продають ковбасу: відповідь гендиректора компанії

Державна "Укрпошта" заробляє на торгівлі ковбасою та печивом понад мільярд гривень доходу на рік. При цьому листоноші отримують доплату за продаж продовольчих товарів.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що оператор чи листоноша зацікавлені, щоб у них продавалися ковбаса, печиво чи шоколадки, оскільки вони мають 5% з кожного продажу. Він зазначив, що одна листоноша напрацювала на премію 6 700 гривень.
"Компанія має значні постійні витрати – це заробітна платня тисячам листонош та утримання відділень по всій території країни. Компанія не може уникнути витрат на утримання цієї інфраструктури і тому вона прагне збільшити її дохідність. Для цього "Укрпошта" прагне продавати якомога більше послуг і товарів одному клієнту. Це також стосується продуктів харчування. Це прибутковий бізнес для компанії", - зазначив Смілянський.
Він підкреслив, що продаж продуктів харчування не проблема, а рішення для компанії. Смілянський також зазначив, що в населених пунктах, де магазини можуть бути зачинені, "Укрпошта" пропонує свіжі продукти за доступними цінами.
"Це рішення. Свіжу ковбасу бабуся отримала. Причому за доступними цінами", - додав гендиректор "Укрпошти".
"Укрпошта" - головні новини
10 лютого "Укрпошта" запровадила нові правила міжнародної доставки - усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.
2 лютого "Укрпошта" зробила ребрендинг та оновила логотип. За даними системи закупівель Prozorro, новий логотип для "Укрпошти" коштував 600 тисяч гривень.