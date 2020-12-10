За словами експерта Тараса Семенюка, в Україні вже прийнятий закон про підтримку зеленої металургії застряг на етапі прийняття підзаконних актів.

Уряд Німеччини стимулює розвиток "зеленої металургії", а Україна ігнорує.

Про це повідомив політолог Тарас Семенюк, коментуючи закон про підтримку зеленої металургії, передає Gazeta.ua.

"У Німеччині уряд виділяє з держбюджету гроші для стимулювання переходу металургійних компаній на виробництва екологічно чистої сталі. Для зеленої металургії там вже впроваджено пільговий тариф на електроенергію, а минулого тижня стало відомо про програму такої підтримки для Salzgitter AG, другого за величиною сталевого виробника Німеччини. Державна дотація піде на нову технологію, що передбачає використання водню замість кокоса в доменних печах при виплавці чавуну. В цілому, бюджетна програма обсягом €2 млрд спрямована на стимулювання декарбонізації німецької промисловості. Ініціатива отримала підтримку в Бундестазі не тільки у правлячої коаліції ХДС-ХСС, а й у опозиції, включаючи депутатські групи "зелених"", - говорить політолог.

Тим часом, за його словами, в Україні вже прийнятий закон про підтримку зеленої металургії застряг на етапі прийняття підзаконних актів.

"Сучасні технології дозволяють виробляти сталь практично без викидів в навколишнє середовище. Але наш уряд нікуди не поспішає. Навпаки, всіляко стимулюються самі "брудні" галузі економіки, наприклад, виробництво електроенергії на ТЕС, що спалюють вугілля. Тут політику держави визначають інтереси олігарха-монополіста, а не державні інтереси", - зазначив експерт.

"Тим часом, Європейський зелений курс, який зараз активно впроваджується в ЄС, передбачає введення спеціальних мит для товарів, які вироблені «брудними» технологіями. Це може стати серйозною проблемою для українських експортерів. Особливо якщо наш уряд продовжить ігнорувати підтримку впровадження зелених технологій у промисловості", - підсумував Семенюк.

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Автор: УНІАН