Раніше процедура перевірки займала кілька місяців.

В Україні відповідно до реформи містобудування видача дозволів на будівництво та процедура перевірки об'єктів перед введенням нового житла в експлуатацію скоротилася до трьох днів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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У Мінрегіоні повідомили, що раніше процедура перевірки займала кілька місяців. Як йдеться в сюжеті, замість ліквідованої державної архітектурної інспекції зараз працює нова структура, яка максимально спростила подачу документів.

"Реформа веде до зростання довіри до будівельної галузі. Своєю чергою це веде до зростання обсягу забудов, до підвищення конкуренції, до підвищення якості будівництва", - заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Прогноз на 2022 рік:

Експерти прогнозували, що в першому півріччі 2022 року, при збереженні контрольованої пандемічної ситуації та відносної економічної стабільності, на первинному і вторинному ринках житла у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові зростання цін не перевищить 5-7%.

Крім того, експерти прогнозували, що після новорічних свят в Україні зміняться ціни на заміське житло.

Ціни на житло в Києві:

Станом на 24 листопада 2021 року з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості в Києві зросла на 37%.

Станом на 6 грудня за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.

Автор: Олена Коваленко