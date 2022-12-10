Найбільше збільшився асортимент серед хостелів і ліжко-місць.

У період з 1 листопада по 6 грудня кількість варіантів для подобової оренди житла в Україні збільшилась на майже 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі OLX Нерухомість, найбільше збільшився асортимент серед хостелів і ліжко-місць — на 48%. Кількість вільних кімнат для короткострокової оренди зросла майже на 20%.

"Водночас пропозиція серед будинків — навпаки — знизилася на 5%. Проте саме цей тип нерухомості залишається в трійці популярних серед орендарів поруч із одно- та двокімнатними квартирами. Так, упродовж 1 листопада - 6 грудня користувачі OLX майже 161 тисячу разів відгукувалися на оголошення про подобову оренду однокімнаток, понад 75 тисяч разів — двокімнаток і 25 тис. 691 раз цікавилися будинками. При цьому, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, попит на такі квартири зріс на 9% і 20% відповідно", - йдеться в дослідженні.

Відео дня

Експерти зазначають, що як і наприкінці минулого року, зараз люди найбільше цікавляться короткостроковою орендою у великих містах, а також у гірських населених пунктах на заході країни.

За даними OLX, п'ятірка найпопулярніших міст впродовж листопада-грудня та середня вартість оренди за добу виглядають так: Київ — в середньому 7 тис. 100 грн; Яремче — 1 тис. грн; Микуличин — 2 тис. грн; Львів — 2 тис. 500 грн; Дніпро — 4 тис. 500 грн.

Щодо подобової аренди будинків, то аналітики повідомляють, що найдорожче орендувати будинок на Київщині (в середньому 5 тис. 679 грн, що на 9% дорожче, ніж у грудні 2021 року), Дніпропетровщині (3 тис. 766 грн, що вдвічі дорожче, ніж у грудні 2021) та Сумщині (3 тис. грн, на 20% дорожче, ніж у грудні 2021 року).

Разом з тим найбільш вигідна ціна ночівлі в Рівненській області (близько 1 тис. грн за ніч). При чому, такі ж ціни пропонували і минулого року. Також близько тисячі гривень обійдеться оренда будинку на Полтавщині, що на 20% дешевше, ніж торік. На Закарпатті середня вартість коливається в рамках 1 тис. 400 грн за ніч, в Івано-Франківській області — близько 1 тис. 700 грн. У порівнянні з груднем 2021 року, ціни в цих регіонах залишилися приблизно на тому ж рівні.

"Традиційно найбільший попит на оренду квартир залишається у мегаполісах. Що стосується цін, то в окремих містах вартість ночівлі залишилася на рівні минулого року, а подекуди навіть дещо зросла. Так, у Києві, Вінниці та Луцьку середня ціна за добу не змінилася та становить 650 грн. Натомість найсуттєвіше розцінки зросли у Львові. Вартість оренди здорожчала на 19% та становить зараз 775 грн/добу", - підрахували експерти.

Оренда нерухомості в Україні

Як повідомляв УНІАН, напередодні 24 лютого вартість оренди однокімнатної квартири в столиці мала медіанне значення 13 тис. грн, двокімнатної - 21 тис. 600 грн, трикімнатної - 46 тис. 100 грн.

У день чергових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада попит на орендовані квартири в Києві впав на 27%, порівняно з попереднім місяцем. Наразі середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становить 9,5 тис. грн.

Вас також можуть зацікавити новини: