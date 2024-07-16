У разі придбання зіпсованої продукції покупець повинен звернутися до адміністрації магазину з чеком.

Тривалі відключення світла впливають на роботу магазинів по всій Україні, і основною проблемою є продаж швидкопсувних продуктів, які потребують особливих умов зберігання.

У прес-службі мережі супермаркетів АТБ розповіли УНІАН, як зберігається така продукція при вимкненнях електрики та що робити покупцям у випадку придбання зіпсованих товарів.

За даними прес-служби, по всій країні працює 1228 магазинів мережі АТБ, 1219 з яких забезпечені стаціонарними дизельними електростанціями (ДЕС). Інші, за потребою, працюють на пересувних генераторних станціях.

Відео дня

"Тож при відключеннях світла магазини АТБ продовжують роботу, але з обмеженнями по ввімкненню деякого обладнання. Холодильне устаткування та морозильні камери не відключаються!" - наголосили у компанії.

Зберігання швидкопсувних продуктів у нічний час

При цьому зазначається, що, згідно законодавства, з 22:00 до 8:00 у житлових забудовах діє заборона на шум, що забороняє користування в нічний час зокрема і "звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму", до яких належать ДЕС.

Тому, як пояснили у компанії, задля забезпечення належних умов зберігання певних товарних груп на нічний час швидкопсувні продукти переміщуються у середньотемпературні та низькотемпературні ларі та камери. Таке сучасне обладнання утримує заданий температурний режим до 6-8 годин, що дозволяє зберегти свіжість товарів навіть при нічних відключеннях електроенергії.

Що стосується асортименту товарів в магазинах мережі, то в переважній більшості магазинів АТБ асортимент залишається без змін.

"Лише у декількох магазинах відбулося невелике скорочення асортименту, але це більше пов'язано с тим, що разова покупка клієнтів стала менша, але частіша. Люди перестали робити запаси продуктів вдома через тривалі відключення електроенергії", - зазначили у прес-службі.

Як діяти при купівлі зіпсованого товару

В прес-службі повідомили, що працівники магазину щоранку перевіряють якість продукції, що знаходиться у холодильних та морозильних камерах, а саме: температуру продуктів, зовнішній вигляд, герметичність пакування, відсутність здуття, терміни придатності, органолептичні показники, тощо. І кожен покупець, обираючи товар в магазині, також має перевірити всі вище перераховані моменти, аби впевнитися у якості покупки.

"У разі придбання зіпсованої продукції покупець повинен звернутися до адміністрації магазину, де була зроблена покупка. Обов’язково надати чек, що підтверджує дату, час та місце покупки. Кошти за такий товар компанія поверне у повному обсязі", - зазначили у компанії.

Відключення світла в Україні – останні новини

Речниця "Укренерго" Марія Цатурян повідомила, що у серпні відключень електроенергії стане менше, або ж вони будуть менш тривалими. Це пов'язано з тим, що деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що у вересні-жовтні, можливо, електроенергії буде більше за умови, що не буде додаткових атак, та якщо ремонти "Енергоатому" будуть завершені вчасно.

Вас також можуть зацікавити новини: