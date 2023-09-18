Диктатор заявив, що нафтогазові доходи бюджету РФ в липні-серпні "відновилися до рівня минулого року".

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з російським вторгненням в Україну, а також обвалу рубля, президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що зростання ВВП РФ вийшло на рівень 2021 року та "перевершило початкові прогнози".

Як повідомляє російський "Комерсант", агресор провів нараду з питань формування федерального бюджету на 2024 рік та на плановий період 2025 та 2026 років, на якій заявив, що нафтогазові доходи бюджету РФ у липні-серпні "відновилися до рівня минулого року".

Путін зазначив, що в квітні приріст ВВП прогнозувався на рівні 1,2%. "Проте за фактом ми вже перевершили цю планку, а за підсумками року зростання ВВП може вийти на рівень 2,5%, навіть, може бути, більше – 2,8%", — сказав агресор.

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"Етап відновлення російської економіки завершено. Ми витримали безпрецедентний зовнішній тиск. Санкційний натиск деяких правлячих еліт в так званому західному блоці, деяких правлячих еліт в окремих країнах, які ми називаємо недружніми", - заявив диктатор.

При цьому диктатор все ж звернув увагу на необхідність прийняття своєчасних рішеннь у зв'язку з ослабленням рубля. "Зараз одна з основних проблем пов'язана з прискоренням інфляції. Головний фактор тут зрозумілий - це ослаблення рубля, і необхідно чітко розуміти його причини", - заявив агресор.

Обвал російського рубля

9 серпня 2023 року рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року він втратив відносно долара 57%.

12 серпня 2023 року рубль обвалився до 100 одиниць за долар.

У Кремлі почали полювання на тіньові запаси валюти у місцевих олігархів. Повідомлялося, що російські експортери ховають валютну виручку за кордоном.

Bloomberg писав про те, що падіння рубля розділило російські еліти на ворогуючі фракції.

У вересні 2023 року Путін заявив, що ані заморожені золотовалютні резерви, ані рубль, що обвалився "не є проблемою" для країни-агресора.

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