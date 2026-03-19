Україні загрожують перебої з низкою продуктів та ліків через війну в Ірані, - експерти

Загрозою для України є ускладнення торгівлі з Китаєм і ризики втрати ринків збуту на Близькому Сході.

Порушення транспортних і торговельних зв’язків між Європою та Азією може позначитися на українському ринку, однак масштаб впливу не варто переоцінювати. Про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, ідеться у статті УНІАН.

За його словами, Україна разом із ЄС може частково втратити доступ до товарів із Центральної Азії. Йдеться передусім про бавовну, вироби з неї, прянощі та сухофрукти. Це не критично, однак такі товари можуть подорожчати.

Водночас бавовна має стратегічне значення, адже використовується не лише в легкій промисловості, а й у виробництві вибухових речовин. Саме тому ще з 2024 року в Україні намагалися розвивати її вирощування на Півдні.

Відео дня

Західні аналітики також попереджають про можливі перебої з постачанням горіхів і сухофруктів із Близького Сходу. Зокрема, з Ірану, який є одним із ключових постачальників фісташок, фініків та родзинок, що вже викликало розмови про потенційну "фісташкову кризу"

Натомість більшою загрозою для України є ускладнення торгівлі з Китаєм – найбільшим партнером поза межами ЄС – і ризики втрати ринків збуту на Близькому Сході. Зокрема, через бойові дії під загрозою опинилися поставки до Лівану, а також торгівля з ОАЕ та Саудівською Аравією.

"Нагадаю про Ліван, який 90% пшениці імпортує з України. А зараз там бойові дії. Наші споживачі також це ОАЕ, Саудівська Аравія, інші країни регіону, які в нас купують і збіжжя, і молочну продукцію. Це великі загрози для нашого експорту й на Далекий Схід. Ми можемо недорахуватися відчутних прибутків", - говорить Ус.

Як зазначив авіаексперт Богдан Долінце, додаткові ризики пов’язані з авіаперевезеннями. Через зміну маршрутів і закриття повітряного простору на Близькому Сході лише за кілька днів було скасовано понад 20 тисяч рейсів. Нові маршрути пролягають через Туреччину, Кавказ і Азію або через Саудівську Аравію та Єгипет.

За словами експерта, це вже вплинуло як на пасажирські, так і на вантажні перевезення. Насамперед – на доставку дорогих і швидкопсувних товарів: мікроелектроніки, чіпів, вакцин та інших лікарських засобів.

"Загалом мова йде про всі товари, які потребують спеціального режиму перевезень. Це призведе до певних перебоїв з постачанням. Компаніям знадобиться щонайменше кілька тижнів, щоб подолати ці збої у графіку авіаперевезень", - вважає Долінце.

Втім, затримки з постачанням, зокрема ліків з Індії, якщо й виникнуть, будуть тимчасовими. Їхня вартість зросте, але вплив логістики на кінцеву ціну обмежений, тож здорожчання буде менш відчутним, ніж, наприклад, коливання курсу валют.

Експерти сходяться на тому, що основні наслідки для України – це не дефіцит критичних товарів, а поступове зростання цін і логістичні збої.

Вплив війни в Ірані на економіку - останні новини

Війна в Ірані може принести Кремлю не лише економічні вигоди, а й втрати у чутливих галузях, де РФ залежить від закордонних постачань. Цьому сприяє, зокрема, призупинення санкцій США. Вашингтон фактично стимулюють світових споживачів переходити з іранської сировин на російську. Активно відновлюється експорт російської нафти, газу, алюмінію, добрив та інших товарів.

Провідні європейські авіакомпанії попередили, що їм доведеться перекласти зростання витрат на паливо на своїх пасажирів у зв’язку з ескалацією конфлікту в Ірані та блокуванням нафтових танкерів у Перській затоці.

