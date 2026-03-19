Ціни на авіаквитки злетять: війна в Ірані вдарить по гаманцях мандрівників, - Bloomberg

Провідні європейські авіакомпанії попередили, що їм доведеться перекласти зростання витрат на паливо на своїх пасажирів у зв’язку з ескалацією конфлікту в Ірані та блокуванням нафтових танкерів у Перській затоці, пише Bloomberg.
За словами генерального директора Ryanair Майкла О’Лірі, багато європейських авіаперевізників мають надійні хедж-позиції (метод управління ризиками), що захищає їх у короткостроковій перспективі від стрибків цін на нафтових ринках, але будь-які додаткові витрати призведуть до підвищення цін на квитки.
"Середній прибуток у моїй компанії становить близько 10 євро на пасажира. Немає жодного способу покрити додаткові витрати", - зазначив генеральний директор Deutsche Lufthansa AG Карстен Шпор на галузевій конференції в Брюсселі.
Зазначається, що тривала війна викликає занепокоєння щодо дефіциту палива, оскільки нафтовим танкерам заборонено перетинати Ормузьку протоку.
Паливо є однією з найбільших статей витрат для авіакомпаній, і стрибок цін на нафту марки Brent, що перевищили 118 доларів за барель, змусив деяких перевізників запровадити паливні надбавки і навіть скасувати деякі рейси.
У свою чергу пасажири на тлі очікуваного подорожчання почали активно купувати квитки за нинішніми цінами.
Американські авіакомпанії першими відзначили сплеск попиту й спостерігають один із найсильніших періодів бронювання, оскільки пасажири преміум-класу, які подорожують у відпустку або у справах, бронюють місця заздалегідь.
Генеральний директор Бен Сміт зазначив, що попит на нові рейси Air France-KLM до Азії та Африки є "дуже високим".
Компанія Lufthansa додала 40 додаткових рейсів до Азії після скорочення пропускної спроможності на Близькому Сході, і ці рейси "заповнилися за лічені дні", зазначив генеральний директор Deutsche Lufthansa AG Карстен Шпор.
"Але в середньостроковій перспективі, будьмо чесними, ціни на паливо та квитки вплинуть на попит", - відмітив Шпор.
Вплив війни в Ірані на ринок авіації
Як писав УНІАН, воєнна ескалація в Ірані торкнулася пасажирських перевезень не лише на Близькому Сході, а й у всьому світі. Ціни на авіаквитки до Азії, як з Європи, так і з Австралії, різко зросли після закриття ключових близькосхідних аеропортів через війну США та Ізраїлю проти Ірану.
18 березня стало відомо, що авіакомпанія Scandinavian Airlines (SAS) у квітні скасує тисячу рейсів через стрімке зростання цін на пальне на тлі конфлікту на Близькому Сході. Крім того, авіакомпанія буде змушена підвищити ціни, якщо криза триватиме довго.