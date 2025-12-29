Британський бізнес планує вкладати гроші в оборону: The Telegraph пояснив причини

На тлі попереджень про "‎велику"‎ війну в Європі очікується зростання військових інвестицій.

Лондонські бізнесмени готуються спрямувати більше коштів на оборонні інвестиції, оскільки Росія становить дедалі більшу загрозу для Європи, повідомляє The Telegraph.

Опитування було проведене компанією KPMG. Майже дві третини керівників фінансового сектору заявили, що очікують зростання інвестицій у військові спроможності Великої Британії наступного року.

Понад чверть респондентів зазначили, що очікують, що обсяги коштів, які витрачаються на оборону, зростуть "‎набагато більше"‎ протягом наступних 12 місяців.

Багато з керівників назвали інвестиції в оборону своїм пріоритетом номер один на наступний рік. Оборона випередила такі питання, як посилення регуляторної співпраці між Великою Британією та США.

Майже чотири з десяти респондентів заявили, що збільшення інвестицій у національну безпеку вирішальне для забезпечення фінансової стабільності наступного року.

Це знаменує різку зміну ставлення бізнесу до оборонної промисловості після багаторічного буму так званих інвестицій за принципами ESG (екологічні, соціальні та управлінські), прихильники яких стверджували, що підтримка оборонного сектору неетична.

"Ці результати свідчать про зростаюче усвідомлення того, що національна безпека, геополітична узгодженість і цілісність ринків нині нерозривно пов’язані зі стабільністю фінансового сектору", – зазначили у KPMG.

Результати опитування були оприлюднені на тлі зростаючих побоювань щодо загрози, яку РФ становить для Заходу. Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія може атакувати одну з країн Альянсу протягом наступних п’яти років.

У свою чергу Володимир Путін заявив, що Москва не планує війни з Європою, але готова зробити це "‎прямо зараз"‎, якщо відчує загрозу. На думку деяких фахівців з міжнародної безпеки, Росія готується до гібридної ескалації на східному фланзі НАТО вже у 2026 році.

Цю тезу частково підтверджують європейські розвідувальні агентства, які вважають, що РФ готується здійснювати масштабні диверсії в Європі.

