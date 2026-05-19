У 'ПриватБанку' зріс долар: свіжий курс валют на 19 травня

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 19 травня, зріс на 5 копійок і становить 44,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,80 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 51,81 гривні.

Нацбанк України встановив на 19 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,16 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,41 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 15 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки і складає 44,38 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,87 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і становить 51,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,10 гривні за євро.

