Військова машина Кремля змушена загальмувати: влада РФ стоїть перед складним вибором

Оборонна промисловість Росії цього року може різко уповільнити зростання. Кремль віддав пріоритет економічній стабільності та збалансованості фінансів, а не збільшенню витрат на війну в Україні.

Видання Bloomberg пише, що, згідно з трирічним прогнозом Міністерства економіки РФ, сектори, пов'язані з державними оборонними замовленнями, включаючи військове обладнання та комплектуючі, БПЛА і боєприпаси, цього року покажуть річне зростання в розмірі 4-5% порівняно з приблизно 30% в останні роки.

Стрімке зростання виробництва зброї, яке підживлювали держвитрати, цілодобові зміни на заводах і відтік робочої сили з цивільного сектора, втрачає силу вперше за чотири роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це демонструє реакцію влади на зростаючу напругу в російській економіці.

Оборона, яка як і раніше залишається найбільшою статтею витрат держбюджету, була єдиною великою статтею, яку скоротили, в той час як загальні витрати, як очікується, зростуть відповідно до інфляції. Загалом, витрати, пов'язані з війною, цього року скоротяться майже на 11% після більш ніж 30%-го річного зростання в 2025 році.

Влада Росії повинна зробити складний вибір

Подальше збільшення військових витрат в умовах зниження доходів вимагатиме перенаправлення коштів з інших пріоритетних областей і збільшення боргового навантаження. Це також посилить інфляційний тиск, що може призвести до більш тривалого періоду високих процентних ставок, які ще більше ускладнять становище цивільних галузей економіки.

"Протягом усього цього року вони будуть перебувати на роздоріжжі - між вливанням ресурсів у війну і початком переходу до напіввійськового стану", - сказав директор берлінського Центру Карнегі по Росії та Євразії Олександр Габуєв.

За його словами, ключовими змінними будуть результати переговорів і ситуація на полі бою.

Росія стикається зі зростаючими обмеженнями доходів через зниження цін на нафту, великі знижки на "чорне золото" і логістичні проблеми, що посилюються санкціями. Сильний рубль ще більше погіршує ситуацію. Водночас ліквідні резерви суверенного фонду добробуту, мабуть, близькі до мінімуму, необхідного для забезпечення фінансової стабільності, що змушує уряд фінансувати дефіцит бюджету за рахунок нових запозичень.

Оборонний сектор Росії сповільнюється

За оцінками Міністерства економіки РФ, зростання виробництва в оптико-електронній промисловості, яка включає компоненти для військового обладнання, знизилося з 28% у 2024 році до 11% у 2025 році. Виробництво транспортних засобів, включаючи танки та іншу бойову техніку, сповільнилося до 27% з 34% рік тому, а виробництво готових металевих виробів, включаючи бомби та зброю, сповільнилося до 14% з 32%.

Структурні економічні перешкоди також підвищують вартість подальшого розширення оборонної промисловості.

Активний набір персоналу військовими заводами, які за останні три роки прийняли на роботу близько 800 000 осіб, посилив нестачу робочої сили і посилив конкуренцію зарплати з цивільними секторами. Швидке зростання заробітної плати посилило інфляцію, через що процентні ставки утримували на рекордно високому рівні протягом декількох місяців, перш ніж їх поступово почали знижувати.

Водночас жорсткість фіскальної політики також може дати центральному банку більше можливостей для пом'якшення грошово-кредитних умов і забезпечити довгоочікувану допомогу для економіки в цілому.

Економіка Росії – останні новини

Росії все складніше шукати гроші на війну проти України, тому Володимир Путін вирішив істотно збільшити податковий тиск цього року. Так, ставка податків на споживання для росіян зросла з 20% до 22%, що має принести додаткові 12,3 млрд доларів до бюджету країни-агресора.

При цьому заступник міністра фінансів РФ Володимир Количов повідомив, що доходи від продажу нафти і газу цього року можуть виявитися "набагато нижчими" за запланований рівень.

