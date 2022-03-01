В "Fozzy Group" просять обирати безготівковий розрахунок при оплаті товарів.

Магазини "Сільпо", "Фора", "Траш" та гіпермаркети Fozzy продовжують працювати в тих регіонах, де це можливо.

До покупців звернулися з проханням розраховуватися безготівково, повідомили УНІАН у прес-службі Fozzy Group.

"Переважна частина супермаркетів "Сільпо" працює у більшості регіонів. З понад 320 супермаркетів 90-95% мережі є відкритими для наших гостей. На наших сторінках у соцмережах та вебсайті ви можете кожної години побачити апдейт про найближчий до вас супермаркет. Ми продовжуємо пекти хліб, викладати товари на полицю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що супермаркети "Фора" так само продовжують працювати у більшості регіонів. У магазинах "Фори", як і в "Сільпо" збільшили ліміт зняття готівки з 500 грн до 6000 грн на один чек. У магазинах також є водомати, в яких зараз знизили вартість до 1 грн за літр.

Щодо магазинів "Траш" - наразі зачиненими є близько 5 магазинів. Переважна більшість маркетів працює, хоча і за скороченим графіком в межах комендантського часу.

Разом з тим, працюють всі 9 гіпермаркетів Fozzy.

"Також маємо до вас прохання. Обирайте безготівковий розрахунок при оплаті товарів. Адже для вас - це зручно, а для нас - безпечніше. Всі наші магазини приймають безготівковий розрахунок", - наголосили в Fozzy Group.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.