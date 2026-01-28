Два мільйони гривень на житло для ВПО: в уряді розповіли, коли почнуть давати ваучери

Найбільше звернень надійшло з Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей і столиці.

Заявки на житлові ваучери подали понад 28 тисяч людей з числа внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. Фінансування програми планується розпочати наприкінці лютого, після чого люди отримають ваучери.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, у регіонах, зокрема й у Києві, вже працюють близько 1200 комісій, які розглядають заявки від людей. Вони вже ухвалили майже 4 500 позитивних рішень. Перевірити статус заявки або отримати повідомлення про рішення комісії людина може у мобільному застосунку "Дія".

"Лише за перший тиждень роботи програми, з 1 грудня 2025 року, надійшло понад 18 тисяч заяв, що суттєво навантажило систему. Паралельно органи місцевого самоврядування створювали комісії для розгляду звернень", - ідеться у повідомленні.

На швидкість роботи комісій, зокрема в Києві, також впливає безпекова ситуація. У січні через російські удари по енергетичній інфраструктурі були тривалі повітряні тривоги та відключення світла.

Заявки подали мешканці 23 областей України та Києва. Найбільше звернень надійшло з Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей і столиці - від 2 до понад 4 тисяч у кожному регіоні. Навантаження на комісії впливає і на швидкість розгляду заяв.

Водночас за темпами опрацювання і кількістю ухвалених рішень найкращі результати показують Сумська, Полтавська, Черкаська та Вінницька області.

Наступний етап - перерахування коштів і старт фінансування. Щойно з’явиться можливість бронювати кошти - буде поінформовано кожну людину, яка подала заявку та отримала позитивну відповідь, наголосили у міністерстві.

Підставами для відмови можуть бути виключно подання заяви особою, яка не має права на отримання допомоги, або ж виявлення недостовірних даних у заяві.

У відомстві нагадали, що програма передбачає надання ваучера на 2 мільйони гривень, який можна використати для купівлі житла, або ж інвестування в його будівництво. Ваучером також можна сплатити внесок за іпотекою.

Ваучери на житло для ВПО - останні новини

З 1 грудня внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій (ТОТ), які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень через "Дію". Ваучер на житло для ВПО можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

