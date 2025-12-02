В Ірані наразі діє 15 золотих копалень.

Іран оголосив про відкриття великого родовища золота на одній із ключових шахт країни, повідомляє AlArabiya.

Нову велику золоту жилу виявили на приватній шахті Шадан у провінції Південний Хорасан. Інформаційне агентство Fars назвало цю копальню "однією з найважливіших у країні". Міністерство промисловості, гірничої промисловості та торгівлі офіційно підтвердило нові запаси.

"Підтверджені ресурси рудника Шадан суттєво зросли після відкриття величезної золотої жили", - зазначено у звіті.

За інформацією ЗМІ, жила містить приблизно 7,95 млн тонн оксидної золотої руди та 53,1 млн тонн сульфідної. Оксидні руди зазвичай легше й дешевше видобувати.

Іран офіційно не розкриває обсяг своїх національних золотих резервів, однак заявляє, що суттєво збільшив закупівлі упродовж останніх років.

У вересні голова Центрального банку Мохаммадреза Фарзін повідомив, що у 2023–2024 роках Іран увійшов до п’ятірки найбільших покупців золота серед центробанків світу, передає агентство ISNA.

Місцеві ЗМІ також цитують представника центробанку Єкту Ашрафі, який заявив, що зростання золотих резервів допоможе зміцнити економіку країни, яка перебуває під тиском міжнародних санкцій.

Зазначається, що в Ірані діє 15 золотих копалень, зокрема найбільша шахта Заршуран на північному заході країни.

"На тлі інфляції та хронічного падіння ріала золото залишається для багатьох іранців одним із небагатьох інструментів збереження вартості", - йдеться в матеріалі.

Золото в світі - останні новини

У листопаді в Туреччині знайшли родовище золота з потенційним обсягом 424 тисяч унцій, або приблизно 13 тонн. Орієнтовна вартість відкриття може становити 1,7 млрд доларів.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Казахстан оголосив про масштабні відкриття покладів природних ресурсів. Тоді було знайдено 38 нових родовищ, серед яких осередок із приблизно 19 тоннами золота та значні запаси рідкісноземельних металів.

