У Туреччині знайшли родовище золота з потенційним обсягом 424 тисяч унцій, або приблизно 13 тонн. Про це повідомила пресслужба компанії Erdemir, яка є провідним інтегрованим виробником сталі в Туреччині.

Зазначається, що родовище в провінції Сівас може мати 14,9 млн тонн руди з середнім вмістом золота 0,89 грама на тонну. Таким чином орієнтовна вартість відкриття може становити 1,7 млрд доларів.

Турецька компанія Erdemir володіє ліцензією на розробку понад 5,8 тисяч га території, де вже були проведені роботи на родовищі в селі Аладжахан, що в провінції Сівас. Там вже було проведено 360 бурінь на глибину понад 96 тисяч метрів.

За результатом робіт у компанії уточнили, що відкриті запаси поки що класифікуються як "можливі ресурси". Розвідувальні роботи тривають з метою підвищення точності оцінок.

Золото в світі - останні новини

3 листопада стало відомо, що золото утримується на рівні близько 4000 доларів за тройську унцію (31 грам). На дорогоцінний метал вплинуло рішення Китаю скасувати давню податкову пільгу для деяких роздрібних продавців, що може вплинути на попит на одному з найбільших у світі ринків дорогоцінних металів.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Казахстан оголосив про масштабні відкриття покладів природних ресурсів. Тоді було знайдено 38 нових родовищ, серед яких осередок із приблизно 19 тоннами золота та значні запаси рідкісноземельних металів.

Раніше зазначалося, що на території південно-американської країни Суринам було знайдено неймовірно багате родовище золота. Для держави Суринам ця знахідка є важливою, але не змінює економічну ситуацію.

