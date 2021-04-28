Частка Google на американському ринку пошукової реклами знизилася до 57%.

Материнська компанія Google - Alphabet - відзвітувала про рекордну виручку в $55,31 млрд за підсумками першого кварталу на тлі зростання витрат на digital-рекламу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Виручка компанії виросла на 34% в порівнянні з минулим роком, коли продажі обвалилися на тлі пандемії коронавірусу.

Прибуток компанії виріс на 162% - до $18 млрд, а прибуток на акції набагато перевершив очікування аналітиків.

Відзначається, що виручка від продажів, пов'язаних з такими продуктами Google, як пошукова система, пошта Gmail і карти виросла на 30% і склала $31,88 млрд. При цьому YouTube заробив $6 млрд — на 49% більше, ніж роком раніше.

Відзначається, що зростання виручки відображає очікування рекламодавців що відновлення економіки буде збігатися з підйомом ділової активності.

У Google заявили, що викуплять додаткові акції на $50 млрд, виконавши побажання інвесторів, які стежили за зростаючими грошовими резервами компанії.

Як зазначає видання, попри зростання виручки, частка Google на ринку американському ринку пошукової реклами знижується. За даними дослідницької компанії eMarketer, ринкова частка компанії в пошуку торік впала до 57% з 61%, в той час, як конкуруюча компанія Amazon збільшила свою частку до 19% з 13% за той же період.

Що цьому передувало

У червні 2020 року Google анонсував програму ліцензування, згідно з якою компанія готова платити виданням за "високоякісний контент". Тоді техногігант підписав партнерські угоди з виданнями в Німеччині, Австралії та Бразилії.

У жовтні 2020 року Google оголосив про плани заплатити ЗМІ понад $1 млрд протягом трьох років за новини для нового сервісу компанії Google News Showcase. Тоді зазначалося, що таким чином техногігант намагається уникнути санкцій з боку регуляторів.

5 лютого 2021 року Google запустив в Австралії свою новинну платформу News Showcase на тлі ініціативи місцевої влади прийняти Кодекс гравців медіаринку, який зобов'яже Google і Facebook платити австралійським ЗМІ за новини.

9 лютого 2021 року законодавці Євросоюзу заявили про те, що хочуть змусити великі технокомпанії на кшталт Google і Facebook платити ЗМІ за новини.

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Автор: Олена Коваленко