Новинка отримає звичний по Galaxy S21 дизайн.

Прем'єра флагманських смартфонів Galaxy S22 повинна відбутися в лютому 2022 року. Сьогодні в Інтернеті опублікували фотографію стандартної моделі з лінійки – вона може розчарувати.

Дизайн смартфона у всьому схожий на Galaxy S21, хіба що корпус тепер не матовий, а глянсовий. Фотографія новинки, що з'явилася в китайській соцмережі Weibo підтверджує це.

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Очікується, що смартфон отримає 6-дюймовий дисплей з високою частотою оновлення 120 Гц, акумулятор місткістю від 4000 до 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 25 Вт та потрійну камеру на 50+12+12 Мп з широким кутом та телевиком. Більш просунутий Galaxy S22+ буде виглядати аналогічно.

А ось старший S22 Ultra куди цікавіше. У нього кутастий дизайн в стилі Note-серії та відсік під стилус в корпусі.

З чуток, Galaxy S22 Ultra буде оснащений 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з вигнутими краями, акумулятором місткістю 5000 мАг та наступним набором камер:

108 Мп основна

12 Мп надширококутна

10 Мп телеоб'єктив з 3-кратним збільшенням

10 Мп телеоб'єктив з 10-кратним збільшенням

В Україні всі три смартфони будуть працювати на ще неанонсованому процесорі Exynos 2200 з графікою від AMD, але в деяких країнах у продаж надійдуть версії на Snapdragon 8 Gen 1.

Раніше УНІАН писав, що Samsung выпустила один з найдешевших 5G-смартфонів на ринку. Новинка може похвалитися хорошим екраном з підвищеною частотою оновлення до 90 Гц замість звичних 60, бічним сканером пальця і потрійною основною камерою.

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Автор: Денис Пономаренко