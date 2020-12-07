Щодо строків випуску таких сенсорів наразі даних немає, але цілком очевидно, що вийдуть вони (якщо вийдуть взагалі) ще не скоро.

У квітні цього року глава напрямку сенсорів Samsung Electronics заявив про намір компанії випустити фотоматрицю роздільною здатністю аж до 600 Мп, які перевершать за гостротою зору можливості людського ока (людське око сприймає світ з "роздільною здатністю", еквівалентною приблизно 500 мільйонам пікселів). Тепер же з'явилися свідчення серйозності намірів південнокорейського гіганта - перевірений мережевий інсайдер Ice Universe днями опублікував слайд з внутрішньої документації, що підтверджує факт розробки такого сенсора.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Судячи з наданого інсайдером зображення, потенційний сенсор формату 1/0, 57 дюйма роздільною здатністю 600 Мп займатиме приблизно 12% задньої поверхні телефону, а його товщина складе 22 мм, що більш ніж удвічі перевищує товщину актуального сенсора 1/1,3 дюйма роздільною здатністю 108 Мп (9,1 мм)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коли на початку року компанія Samsung ставила собі за мету створення 600-мегапіксельного сенсору, вона не уточнювала його призначення. Але якщо в підсумку Samsung зважиться використовувати такий сенсор в камерах смартфонів, буде цікаво, яким чином вона це реалізує, враховуючи, що нинішні моделі мають товщину корпусу близько 9 мм.

"Можна згадати, що перехід з етапу 64 Мп на 108 Мп в камерах Samsung зайняв всього півроку - саме сенсор такого дозволу (другого покоління) використовується в актуальних флагманах Galaxy S20 Ultra і Galaxy Note20 Ultra",- підкреслює видання.

Щодо строків випуску таких сенсорів поки даних немає, але цілком очевидно, що вийдуть вони (якщо вийдуть взагалі) ще не скоро. І можна сміливо припустити, що до появи 600-мегапіксельних сенсорів нас чекає ще кілька поколінь моделей помірнішої роздільної здатності.

Раніше були чутки про випуск дюймового сенсора наступного покоління роздільною здатністю 150 Мп, а також моделі роздільною здатністю 250 Мп.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

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Автор: УНІАН