У жовтні швидкість фіксованого інтернету в Україні склала 61,78 Мбіт/сек.

Україна посіла 58-е місце в рейтингу Speedtest Global Index за швидкістю фіксованого інтернету і 83-е місце за швидкістю мобільного доступу.

За останні 12 місяців швидкість скачування через стаціонарний інтернет в Україні зросла на 11 Мбіт/сек, а через мобільний - на 4 Мбіт/сек, йдеться в даних рейтингу Speedtest Global Index.

Читайте такожКабмін затвердив план впровадження 5G-зв'язку в Україні: коли проведуть перші тендери

У жовтні цього року швидкість кабельного Інтернету в Україні склала 61,78 Мбіт/сек. За цим показником Україна опинилася на 58 місці рейтингу, обігнавши В'єтнам, Австралію і Чорногорію.

У випадку з мобільним інтернетом швидкість склала 25,15 Мбіт/сек, в результаті чого Україна посіла 83 місце. За цим показником Україна обігнала Малайзію, Беліз та Ізраїль.

У топ-3 країн з самим швидкісним фіксованим Інтернетом увійшли Сінгапур (229,42 Мбіт), Гонгконг (215,19 Мбіт/сек) і Румунія (188.55 Мбіт/сек). У трійці лідерів за швидкістю мобільного інтернету опинилися Південна Корея (145,03 Мбіт/сек), ОАЕ (129,61 Мбіт/сек) і Китай (124,39 Мбіт/сек).

Підрахунки Світового банку

За підрахунками Світового банку, на розвиток високошвидкісного Інтернету в найближчі п'ять років Україні знадобиться від $350 до 450 млн інвестицій.

Розвиток Інтернету в Україні

Кабінет Міністрів України визначив розвиток високошвидкісного зв'язку 4G і 5G як один з пріоритетів цифрової трансформації.

11 листопада 2020 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо впровадження в Україні високошвидкісного зв'язку 5G, який передбачає можливість проведення перших тендерів на радіочастоти для 5G у жовтні 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН