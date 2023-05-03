Планується, що авіакомпанія відновить діяльність протягом 3 днів після винесення рішення судом щодо реструктуризації.

Молдавська авіакомпанія Air Moldova призупинила продаж квитків на рейси, всі польоти скасовано.

Як повідомляє авіакомпанія, рішення було ухвалене у зв'язку з необхідністю терміново провести реструктуризацію для запобігання банкрутства. Планується, що прискорена реструктуризація дозволить отримувати інвестиції для розвитку компанії, що допоможе в подальшому закрити існуючі борги.

"Air Moldova направила до суду клопотання про затвердження прискореної реструктуризації компанії, яка являє собою план дій, спрямований на запобігання банкрутства авіакомпанії, вирішення існуючих проблем і отримання інвестицій", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Відео дня

На даний момент інвестори готові вкласти в Air Moldova близько $50 млн. Ці інвестиції дозволять вирішити фінансові проблеми компанії і поповнити власний флот.

Планується, що авіакомпанія відновить діяльність протягом 3 днів після винесення рішення судом.

Проблеми в Air Moldova

Державна авіакомпанія Молдови. Air Moldova була заснована 12 січня 1993 указом президента республіки Молдова і є одним з найвідоміших молдавських брендів. Здійснює регулярні перевезення в межах Європи, Африки та Азії.

Восени 2022-го року Управління цивільної авіації Молдови після перевірки Air Moldova вийшло із заявою щодо "недоліків фінансового характеру".

За даними реєстру повітряних суден airfleets.net, у флоті Air Moldova на кінець 2022 року перебувало чотири літаки. Це два Airbus A319 з номерами ER-AXM і ER-AXL, A320 з номером ER-AXA і A321 з номером YR-ADI.

З березня 2023 р. рейси авіаперевізника Молдови Air Moldova виконує тільки один борт - A321 YR-ADI.

2 березня 2023 року Молдова заявила про скасування авіарейсів до столиць п'яти країн у зв'язку з технічними складнощами. Air Moldova скасувала рейси з і в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул та Тбілісі. Причиною скасування рейсів стали операційні труднощі. Два літаки у флоті авіакомпанії поки недоступні для польотів.

21 квітня 2023 року авіакомпанія Air Moldova оголосила про скасування всіх рейсів з 21 по 25 квітня. Згідно з повідомленням на офіційних сторінках компанії, таке рішення пов'язане з фінансовими проблемами. Повідомлялося, що Air Moldova близька до банкрутства.

Вас також можуть зацікавити новини: